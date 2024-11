I sintomi della varicella iniziano da 7 a 21 giorni dopo il contagio Tra questi troviamo:

Lieve cefalea

Febbre moderata

Perdita dell’appetito

Sensazione diffusa di malattia (malessere)

Spesso i bambini più piccoli non hanno questi sintomi, ma negli adulti possono essere gravi.

Circa 24-36 ore dopo l’insorgenza dei primi sintomi, compare un’eruzione cutanea caratterizzata da piccole macchie rosse piane, che iniziano dal tronco e volto e poi si diffondono su braccia e gambe. In alcuni casi l’eruzione cutanea è lieve, mentre altri hanno macchie praticamente ovunque, anche sul cuoio capelluto e in bocca.

Nel giro di 6-8 ore, le macchie diventano rilevate, si trasformano in vescicole rotonde e pruriginose piene di liquido, delimitate da una zona arrossata e, infine, evolvono in croste. Nuove lesioni continuano a formarsi e a trasformarsi in croste per vari giorni. Un segno distintivo della varicella è dato dalla comparsa sequenziale dell’eruzione cutanea, cosicché in qualsiasi area interessata sono presenti vescicole in diverse fasi dello sviluppo. Molto raramente, le lesioni vengono infettate da batteri, che possono causare un’infezione cutanea grave (cellulite o fascite necrotizzante).

In genere dopo il quinto giorno non compaiono più nuove lesioni. Gran parte delle vescicole è crostosa entro il sesto giorno e quasi tutte scompaiono in una ventina di giorni.

A volte, la varicella insorge nei bambini vaccinati. In questi casi, l’eruzione cutanea è generalmente più lieve, la febbre è meno comune e la malattia ha una durata più breve. Tuttavia, il contatto con le lesioni cutanee può trasmettere l’infezione.

Le lesioni del cavo orale si rompono rapidamente e formano piaghe torpide (ulcere) che spesso rendono dolorosa la deglutizione. Le ulcere possono anche comparire sulle palpebre, nelle vie aeree superiori, nel retto e nella vagina. Il culmine della malattia dura in genere da 4 a 7 giorni.

Varicella (volto) Immagine Imagine cortesia di Renelle Woodall via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Varicella (schiena) Immagine Imagine cortesia di Ann Cain via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.