Nelle persone con AIDS, il trattamento con chemioterapia e radioterapia non è risultato molto efficace. Tuttavia, il trattamento intensivo con la terapia antiretrovirale (ART) aiuta. Per alcuni dei soggetti che presentano il tipo associato all’AIDS è sufficiente l’ART e i metodi di asportazione menzionati in precedenza, mentre altri pazienti con il tipo associato all’AIDS possono aver bisogno di chemioterapia (come doxorubicina o paclitaxel) per via endovenosa o di altri farmaci (come vinblastina o pomalidomide) in aggiunta all’ART. Generalmente, il trattamento del sarcoma di Kaposi non prolunga la vita della maggior parte delle persone affette da AIDS.