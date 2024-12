Il vaccino contro l’epatite B viene normalmente somministrato in una serie di due o tre iniezioni intramuscolari. Tuttavia, se un soggetto precedentemente vaccinato è esposto al contatto con il virus, il medico determina il livello di anticorpi contro l’epatite B. Se il livello di anticorpi è basso, il soggetto può aver bisogno di un’altra somministrazione del vaccino contro l’epatite B.

Nell’ambito delle vaccinazioni infantili di routine di solito tutti i bambini ricevono tre dosi: alla nascita, all’età di 1-2 mesi e all’età di 6-18 mesi. I neonati che non ricevono una dose alla nascita devono iniziare la serie il prima possibile. (Vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età].)

È disponibile anche un vaccino che combina i vaccini contro l’epatite A e l’epatite B. Questo vaccino viene somministrato a soggetti di età pari o superiore a 18 anni come serie di tre o quattro dosi.

Il vaccino contro l’epatite B è consigliato per tutti i soggetti fino ai 59 anni di età non vaccinati in precedenza.

Inoltre è consigliato per tutti gli adulti non vaccinati di età pari o superiore a 60 anni che presentano fattori di rischio per l’epatite B, tra cui:

Persone la cui professione rende possibile l’esposizione a sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti, come il personale sanitario, di strutture detentive o di pubblica sicurezza

Soggetti che si recano in aree geografiche in cui l’infezione è comune

Persone che soffrono di malattie croniche del fegato (come epatite C, cirrosi, steatosi epatica, malattia epatica correlata all’alcol ed epatite autoimmune) o che presentano elevati livelli di alcuni enzimi epatici nel sangue

Soggetti con insufficienza renale che necessitano di dialisi

Soggetti che fanno uso di sostanze illegali iniettabili

Soggetti che hanno avuto più di un partner sessuale negli ultimi 6 mesi

Soggetti che necessitano una visita o un trattamento per un’infezione a trasmissione sessuale

Uomini che hanno rapporti sessuali con uomini

Partner sessuali e contatti domestici di soggetti noti come portatori di epatite B

Soggetti con infezione da HIV

Soggetti che lavorano o ricevono assistenza in luoghi in cui vi sono persone ad alto rischio di contrarre l’epatite B (come centri per il trattamento delle infezioni a trasmissione sessuale, centri per il trattamento e la prevenzione delle tossicodipendenze, centri per l’uso di sostanze stupefacenti iniettabili e strutture di assistenza per omosessuali, centri di emodialisi, istituti per disabili mentali, istituti di pena e strutture in cui si eseguono test e terapie per l’infezione da HIV)

Il vaccino contro l’epatite B può essere somministrato anche agli adulti di età pari o superiore a 60 anni che non presentano fattori di rischio se desiderano una protezione contro l’epatite B. Per i soggetti di età pari o superiore a 60 anni con diabete, la decisione di ricevere il vaccino anti-epatite B deve essere presa utilizzando un processo decisionale clinico condiviso in base alle discussioni con il proprio medico.

In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]).