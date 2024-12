La necessità di effettuare esami dipende da cosa rileva il medico dall’anamnesi e nel corso dell’esame obiettivo, in particolare in presenza di segnali d’allarme.

I possibili esami includono

Rapido screening dello streptococco (per i bambini)

Tampone faringeo colturale (per gli adulti)

Laringoscopia flessibile a fibre ottiche

Radiografie del collo

La prima preoccupazione del medico è riconoscere un’eventuale epiglottite. Stridore ed eccessiva salivazione sono segnali d’allarme, soprattutto nei soggetti che sembrano malati o hanno difficoltà a respirare. In tali casi, il soggetto non deve essere sottoposto a radiografia. Il medico ispezionerà invece la parte inferiore della gola con una sottile sonda flessibile a fibre ottiche, introdotta attraverso il naso (laringoscopia flessibile a fibre ottiche). Poiché i bambini hanno più probabilità di essere colpiti da ostruzione completa improvvisa delle vie respiratorie durante l’esame della gola, questo pericolo viene minimizzato eseguendo tale esame solo in sala operatoria, dove sono disponibili apparecchiature di ventilazione avanzate e personale specializzato. Gli adulti che non sembrano gravemente malati e non presentano sintomi respiratori possono essere sottoposti a radiografia del collo per controllare se l’epiglottide è gonfia, oppure a una laringoscopia flessibile a fibre ottiche in pronto soccorso o presso l’ambulatorio di uno specialista.

A dispetto di ciò che molti pensano, non è facile distinguere una faringite streptococcica da un mal di gola causato da un virus solo in base all’aspetto. Entrambi possono causare gola molto arrossata con placche bianche. Pertanto, a meno che il soggetto non sia chiaramente affetto solo da raffreddore, il medico in genere diagnostica la faringite streptococcica svolgendo dei test. Vi sono due tipi di test, un test rapido di rilevamento dell’antigene streptococcico e un tampone faringeo colturale. Entrambi sono svolti su un campione prelevato dal retro della gola con un tampone. Il test rapido di rilevamento dell’antigene può essere eseguito in un ambulatorio medico in circa 20 minuti. Il test rapido di solito è eseguito solo sui bambini. Se i risultati sono positivi, il bambino è trattato con antibiotici per la faringite streptococcica. Se i risultati sono negativi, viene inviato un altro campione al laboratorio per la coltura (crescita dei microrganismi su un gel speciale in modo da consentirne l’identificazione). Se un adulto deve essere sottoposto a test per la faringite streptococcica, il medico in genere esegue un tampone faringeo colturale della gola perché gli adulti potrebbero avere un’altra infezione batterica che il test rapido dell’antigene non identificherebbe.

Un ascesso spesso è evidente durante la visita medica. Il medico può diagnosticare e trattare l’ascesso inserendo un piccolo ago nell’area gonfia dopo aver nebulizzato un anestetico sulla gola. Se fuoriesce del pus, l’ascesso è confermato e il medico rimuove più pus possibile. Se la sede e l’estensione dell’ascesso non sono chiari, si esegue una tomografia computerizzata (TC) del collo.

Tampone faringeo Immagine

Il medico esegue degli esami del sangue per la mononucleosi o l’HIV solo se sospetta una di queste infezioni.