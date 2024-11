Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Respiro sibilante e affannoso si riducono con il miglioramento dell’ostruzione al flusso aereo. Sebbene l’ostruzione delle vie aeree da enfisema sia irreversibile, lo spasmo della muscolatura bronchiale (broncospasmo), l’infiammazione e l’ipersecrezione di muco sono potenzialmente reversibili.

I broncodilatatori per inalazione sono somministrati attraverso un dispositivo che consente all’utilizzatore di erogare una dose specifica e sempre uguale di farmaco nelle vie aeree attraverso bocca e gola (inalatori, anche inalatori graduati e inalatori a polvere secca). I broncodilatatori per inalazione includono

Farmaci anticolinergici

Farmaci beta-adrenergici

Sia i farmaci anticolinergici sia i farmaci beta-adrenergici producono un rilassamento dei muscoli che circondano i bronchioli.

I farmaci anticolinergici comprendono ipratropio, umeclidinio, aclidinio, revefenacin e tiotropio. L’ipratropio si somministra circa 4 volte al giorno, l’aclidinio 2 volte al giorno, mentre il tiotropio, il revefenacin e l’umeclidinio vengono assunti una volta al giorno.

I farmaci beta-adrenergici a breve durata d’azione per inalazione , come l'albuterolo, producono un miglioramento della dispnea in tempi più brevi rispetto ai farmaci anticolinergici, pertanto sono molto utili nel trattamento di episodi acuti. Salmeterolo, formoterolo, arformoterolo, vilanterolo, olodaterolo e indacaterolo sono farmaci beta-adrenergici ad azione prolungata. Salmeterolo, arformoterolo e formoterolo prevedono una somministrazione ogni 12 ore. Indacaterolo, olodaterolo e vilanterolo vengono somministrati una volta al giorno. Umeclidinio e vilanterolo sono disponibili come formulazione da inalazione che combina entrambi i farmaci. L’olodaterolo è anche disponibile in combinazione con il tiotropio. I farmaci beta-adrenergici, ad azione prolungata, sono utili nell’attenuazione dei sintomi in alcuni pazienti, specialmente nelle ore notturne, ma non devono essere usati se l’intervento di riduzione della sintomatologia deve essere rapido.

I farmaci anticolinergici e beta-adrenergici sono disponibili in combinazione. Il glicopirrolato è un farmaco anticolinergico disponibile in combinazione con i farmaci beta-adrenergici a lunga durata d’azione formoterolo o indacaterolo.

Molti pazienti riescono a usare gli inalatori predosati più efficacemente quando inalano il farmaco attraverso un dispositivo di erogazione detto distanziatore (vedere la figura Come utilizzare un inalatore predosato). I broncodilatatori per inalazione possono essere somministrati anche mediante l’impiego di nebulizzatori. Questo modo di somministrazione è solitamente riservato ai pazienti che presentano forme gravi della malattia o che non riescono a usare correttamente l’inalatore graduato. Un nebulizzatore crea una miscela di farmaci e l’uso non deve essere coordinato con la respirazione. I nebulizzatori sono portatili; alcuni possono perfino essere connessi alla presa di corrente accessoria di un’automobile.

I corticosteroidi sono utili per molti soggetti affetti da BPCO moderata o grave, i cui sintomi non possono essere controllati da altri farmaci o per pazienti che manifestino frequenti episodi acuti, malgrado l'assunzione di altri farmaci. I corticosteroidi per via inalatoria non prevengono il peggioramento progressivo della funzione polmonare. Tuttavia, il loro impiego migliora i sintomi e determina una riduzione delle riacutizzazioni di BPCO. Poiché il farmaco è erogato nei polmoni, le dosi tipiche dei corticosteroidi per inalazione provocano un numero inferiore di effetti collaterali rispetto al trattamento corticosteroideo somministrato per via orale. Tuttavia, alti dosaggi di corticosteroidi per via inalatoria possono avere ripercussioni di carattere sistemico, come il peggioramento dell’osteoporosi, in particolare negli anziani. I corticosteroidi somministrati per via orale sono prevalentemente limitati al trattamento delle riacutizzazioni di BPCO o ai soggetti che continuano ad avere sintomi di tipo ostruttivo e non rispondono a terapie più semplici.

Gli inibitori della fosfodiesterasi 4, come roflumilast, riducono l’infiammazione e dilatano le vie respiratorie. Questa categoria di farmaci può essere usata in concomitanza con altri broncodilatatori per ridurre il rischio di riacutizzazioni di BPCO. Effetti collaterali comuni comprendono nausea, cefalea e calo ponderale, ma gli effetti possono attenuarsi con l’uso continuo dei farmaci.

L’assunzione degli antibiotici azitromicina o eritromicina a lungo termine può contribuire a prevenire le riacutizzazioni della BPCO, in particolare nei non fumatori predisposti a riacutizzazioni gravi o frequenti.

La teofillina viene impiegata di rado, solo in pazienti non sensibili agli altri farmaci. Il dosaggio deve essere attentamente controllato dal medico e i livelli nel sangue devono essere determinati periodicamente. Una forma a lunga durata d’azione del farmaco aiuta a controllare la dispnea notturna.

Per fluidificare le secrezioni, e agevolarne l’espulsione attraverso la tosse, trovano impiego gli espettoranti, sebbene non esistano buone evidenze dell’efficacia di questi farmaci. Tuttavia, evitando la disidratazione, si può prevenire l’ispessimento delle secrezioni. Generalmente, l’obiettivo è bere fino a rendere più chiare le urine, eccetto quelle del mattino.

Ai fini del monitoraggio della sintomatologia, viene spesso usata la pulsossimetria. Il prelievo di un campione ematico da un’arteria o una vena e la misurazione dei livelli di ossigeno e anidride carbonica nel sangue possono fornire ulteriori informazioni utili per il monitoraggio delle forme gravi.