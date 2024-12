Panoramica sui trapianti

I donatori vengono sottoposti a screening per la ricerca di eventuali tumori e infezioni, che possono essere trasmesse durante il trapianto. I donatori vengono esaminati per il cancro rivedendo dettagliatamente la loro anamnesi medica e ispezionando attentamente l’organo in sala operatoria, al momento della sua asportazione. Gli organi affetti da tumore ovviamente non vengono utilizzati per il trapianto. La decisione di usare o meno organi provenienti da donatori precedentemente affetti da un tumore localizzato in un altro organo si basa sulla probabilità che le cellule tumorali siano ancora presenti o si siano diffuse all’organo da trapiantare.

La maggior parte delle infezioni batteriche è evidente ai medici sulla base dello stato di salute generale del donatore e spesso è stata diagnosticata e trattata anche prima della decisione di donare. Se il trattamento è risultato adeguato, il trapianto d’organo è sicuro, ma è possibile che al ricevente venga somministrato un trattamento antibiotico aggiuntivo.

Per prevenire la trasmissione di infezioni virali, spesso non così evidenti, generalmente si analizza il sangue del donatore alla ricerca di alcune infezioni virali. Tra queste vi sono quelle associate a citomegalovirus (CMV), virus di Epstein-Barr (Epstein-Barr virus, EBV), virus dell’epatite B e C, virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e virus T-linfotropico dell’uomo (human T-cell lymphotropic virus, HTLV). La presenza di alcune infezioni virali del donatore, come quella da HIV, compromette l’esecuzione del trapianto, a meno che l’infezione non possa essere tenuta sotto controllo. Altre infezioni virali, come le infezioni da CMV o EBV e, più di recente, le infezioni da epatite C, non precludono il trapianto, ma il ricevente successivamente dovrà assumere farmaci antivirali.

Oltre a una valutazione completa della salute fisica, i donatori viventi vengono sottoposti anche a una valutazione psicosociale completa per l’esame di problemi di salute mentale, fumo attuale e pregresso, uso di alcol o abuso di sostanze, capacità di comprendere i rischi della donazione e di fornire il consenso informato senza coercizione, nonché risorse e sostegno sufficienti durante il recupero.