Esami del sangue

Talvolta, esame di un campione di liquido sinoviale o di liquido cerebrospinale (ottenuto mediante puntura lombare)

La diagnosi di malattia di Lyme solitamente viene formulata sulla base di:

Sintomatologia tipica, tra cui l’eruzione cutanea (soprattutto l’eritema migrante)

Probabilità di esposizione (risiedere o recarsi in zone dove la malattia di Lyme è endemica)

Risultati degli esami

Il medico normalmente esegue test che rilevano gli anticorpi contro il batterio presenti nel sangue (gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per contribuire a difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, come Borrelia burgdorferi o Borrelia mayonii). Tuttavia, gli anticorpi possono risultare assenti se l’esame viene eseguito durante le prime settimane di infezione o se gli antibiotici vengono somministrati prima che gli anticorpi si siano sviluppati.

Gli anticorpi si sviluppano in oltre il 95% dei soggetti che hanno contratto l’infezione da almeno un mese, in particolare se non hanno assunto antibiotici. Una volta sviluppatisi, gli anticorpi permangono per molti anni e possono quindi essere presenti dopo che la malattia di Lyme si è risolta o nei soggetti che hanno avuto un’infezione asintomatica.

L’interpretazione degli esiti delle analisi del sangue è difficile. L’incertezza causa diversi problemi. Per esempio, nelle aree in cui la malattia di Lyme è diffusa molti soggetti con dolore articolare, problemi di concentrazione o debolezza persistente spesso temono di essere affetti da una forma tardiva della malattia di Lyme, sebbene non abbiano mai sviluppato eruzione cutanea o qualunque altro sintomo della malattia in fase precoce. Solitamente, la malattia di Lyme non è la causa di questi disturbi, ma gli anticorpi contro i batteri possono essere presenti perché il soggetto ha contratto l’infezione anni prima, dal momento che permangono per molto tempo. Quindi, se il medico decide il trattamento esclusivamente in base agli esiti degli esami sugli anticorpi, molti soggetti non affetti dalla malattia di Lyme vengono sottoposti a lunghi e inutili cicli di antibiotici.

Le colture non sono utili in quanto Borrelia burgdorferi è difficile da coltivare in laboratorio.

A volte, il medico inserisce un ago in un’articolazione per prelevare un campione di liquido sinoviale oppure esegue una puntura lombare (rachicentesi) per ottenere un campione del liquido che circonda il cervello e il midollo spinale (liquido cerebrospinale). Possono essere presenti frammenti del materiale genetico dei batteri, che vengono rilevati usando la tecnica della reazione a catena della polimerasi (PCR). Questa tecnica produce molte copie di un gene e consente al medico di identificare rapidamente i batteri della specie Borrelia burgdorferi.