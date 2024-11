Infezioni da meningococco

Antibiotici somministrati in vena (per via endovenosa)

Liquidi somministrati per via endovenosa

Eventualmente corticosteroidi

I pazienti vengono di solito ricoverati in unità di terapia intensiva e sottoposti non appena possibile a terapia con antibiotici e liquidi per via endovenosa, prima che i medici ottengano i risultati della coltura che identifica l’organismo responsabile dell’infezione.

In caso di conferma di un’infezione da meningococco, i medici passano agli antibiotici che i test dimostrano più efficaci contro il batterio, in genere ceftriaxone o penicillina. Questi antibiotici vengono somministrati per via endovenosa.

I medici somministrano corticosteroidi (come desametasone) ai bambini e agli adulti con sospetta meningite, perché questi farmaci possono ridurre il danno neurologico causato dall’infezione. Tuttavia, se la meningite è causata da Neisseria meningitidis , i medici possono in genere interrompere la somministrazione di corticosteroidi, perché questi farmaci sembrano aiutare solo i soggetti con meningite causata da Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae. Potrebbe essere necessario continuare la terapia con corticosteroidi nei soggetti con ghiandole surrenali che non producono una quantità sufficiente di cortisolo corticosteroideo.