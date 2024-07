Durante il primo stadio, esame di un campione di sangue al microscopio o analisi del sangue

Durante il secondo stadio, analisi del sangue

Durante il terzo stadio, analisi del sangue, elettrocardiogramma ed esami di diagnostica per immagini del cuore o dell’apparato digerente

I medici sono solitamente in grado di diagnosticare la malattia di Chagas durante il primo stadio, osservando i protozoi in un campione di sangue esaminato al microscopio. Un campione di sangue può anche essere analizzato per ricercare il materiale genetico (DNA) dei protozoi.

Durante il secondo e il terzo stadio, i protozoi sono raramente visibili all’esame microscopico di un campione di sangue. Quindi, i medici eseguono due o più analisi diverse del sangue per verificare la presenza di anticorpi contro i protozoi (gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per contribuire a difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, parassiti compresi). I test anticorpali per la malattia di Chagas possono risultare positivi in assenza di infezione (falso positivo). Pertanto, se il test iniziale è positivo, per confermare la diagnosi viene eseguito un test anticorpale diverso.

Se viene diagnosticata l’infezione, il medico esegue altri esami per verificare la presenza di danni al cuore o all’apparato gastrointestinale. Per esempio, per controllare lo stato del cuore si eseguono un elettrocardiogramma e un’ecocardiografia, ed eventualmente una radiografia del torace. Altri esami possono includere esami di diagnostica per immagini, quali la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI) del cuore.

Qualora siano presenti difficoltà di deglutizione o stipsi, si possono eseguite una TC o una radiografia dell’apparato gastrointestinale.