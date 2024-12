Infezioni da clamidia e altre infezioni non gonococciche

Tutti i partner sessuali che abbiano avuto contatti sessuali con soggetti infetti negli ultimi 60 giorni devono essere sottoposti ai test per la clamidia e le altre ITS; in caso di positività, devono essere curati. I partner sessuali eventualmente esposti alla clamidia nelle due settimane precedenti vengono trattati senza attendere gli esiti degli esami.

La prescrizione simultanea per i partner è un’opzione che viene talvolta utilizzata per rendere più semplice il trattamento dei partner sessuali. Questo approccio prevede di fornire alle persone affette da clamidia una prescrizione o farmaci per il partner. Pertanto, il partner sessuale viene trattato, anche se non ha ancora consultato un medico. Consultare un medico è meglio, perché durante la visita il medico può verificare eventuali allergie ai farmaci e la presenza di altre ITS. Peraltro, nel caso sia improbabile che il partner consulti un medico, la prescrizione simultanea della terapia è utile.