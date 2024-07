Diabete mellito (DM)

In certe situazioni può essere eseguito un altro tipo di esame del sangue, un test orale di tolleranza al glucosio, per esempio nel caso delle donne in gravidanza per il diabete gestazionale o in soggetti anziani che presentino sintomi di diabete, ma livelli di glucosio nella norma a digiuno. Tuttavia, tale esame non viene utilizzato abitualmente per valutare il diabete, in quanto il test può creare disagio.

Per questo test, viene prelevato un campione di sangue per determinare il livello di glucosio nel sangue a digiuno e successivamente il paziente assume una particolare soluzione contenente un’elevata quantità di glucosio. Nelle successive 2-3 ore si prelevano altri campioni di sangue che vengono analizzati per stabilire se il glucosio nel sangue aumenti in modo eccessivo.