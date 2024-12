Panoramica sulle leucemie

La causa della maggior parte dei tipi di leucemia non è nota. L’esposizione a radiazioni, ad alcuni tipi di chemioterapia o a determinate sostanze chimiche (come il benzene, alcuni pesticidi e le sostanze chimiche presenti nel fumo di tabacco) comporta un aumento del rischio di sviluppare alcuni tipi di leucemia, sebbene tale evenienza sia limitata a una percentuale molto bassa di soggetti esposti. Anche alcune malattie ereditarie, come la sindrome di Down e l’anemia di Fanconi, aumentano tale rischio. In alcuni soggetti, la leucemia è causata da alcune anomalie cromosomiche.

Si sospetta fortemente che un virus, noto come virus linfotropico umano a cellule T di tipo 1 (human T-cell lymphotropic virus type I, HTLV-1), simile al virus HIV-1 che causa l’AIDS, provochi un raro tipo di leucemia linfocitica detta leucemia a cellule T dell’adulto. L’infezione causata dal virus di Epstein-Barr (lo stesso che causa la mononucleosi) è stata associata a una rara forma di leucemia linfocitica che si osserva in Asia e in Africa.