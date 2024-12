Tubercolosi (TB)

Il campione di espettorato viene esaminato al microscopio per ricercare i batteri della tubercolosi e utilizzato per la coltura dei batteri. L’esame microscopico è molto più veloce rispetto alla coltura, ma è meno accurato e identifica solamente la metà circa dei casi di tubercolosi rispetto alla coltura. Comunque, alcune colture abituali non forniscono risultati per molte settimane perché i batteri della tubercolosi si replicano lentamente. Per questa ragione, il trattamento dei soggetti potenzialmente affetti da tubercolosi spesso inizia quando ancora i medici sono in attesa dei risultati dell’esame dell’espettorato e della coltura. L’esame colturale, ormai ampiamente diffuso, può abitualmente identificare la crescita di Mycobacterium tuberculosis entro 21 giorni.

Esame di laboratorio Test per bacillo acido-resistente (AFB)

I test che incrementano la quantità di materiale genetico batterico (chiamati test di amplificazione degli acidi nucleici) possono confermare la presenza di Mycobacterium tuberculosis in 24-48 ore. Una nuova versione di questo test può produrre risultati in 2 ore. Spesso si impiega un campione di espettorato ma, se necessario, possono essere utilizzati campioni di altri tessuti, come un linfonodo.

I test genetici sono inoltre in grado di rivelare rapidamente se i batteri tubercolari sono resistenti ai farmaci normalmente utilizzati nel trattamento della tubercolosi, il che aiuta i medici a scegliere un trattamento efficace. Questi test rilevano le mutazioni nei geni che consentono ai batteri di resistere al trattamento con alcuni farmaci.