Un vaccino contro difterite-tetano-pertosse (DTPa) rientra nel calendario vaccinale di routine raccomandato per i bambini (vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]). Questo vaccino combinato prevede cinque iniezioni (all’età di 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi, tra 12 e 18 mesi e tra 4 e 6 anni) seguite da un richiamo (vaccino dTpa) che contiene la stessa quantità di vaccino contro il tetano, ma una quantità inferiore di quelli contro la difterite e la pertosse. Il richiamo viene somministrato all’età di 11-12 anni. Poiché l’immunità alla pertosse sta diminuendo, le persone di età superiore a 16 anni dovrebbero ricevere il richiamo con vaccino dTpa, se non l’hanno ricevuto in precedenza.

Dopo la somministrazione del richiamo di dTpa all’età di 11-12 anni, ogni 10 anni si somministra un richiamo con il vaccino contro tetano e difterite (Td) o con il vaccino dTpa. Inoltre, a volte è necessario vaccinarsi dopo aver subito una ferita che ha lacerato la cute.

Alcune patologie possono influire sull’opportunità e sul momento della vaccinazione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]). In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione.