Vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (VRS)

Il vaccino anti-VRS (Pfizer) è indicato per le donne in gravidanza a 32-36 settimane di gestazione nel periodo da settembre a gennaio nella maggior parte degli Stati Uniti continentali. Nei luoghi in cui la stagionalità del VRS differisce da quella della maggior parte degli Stati Uniti continentali (ad esempio Alaska, luoghi con clima tropicale), la tempistica si basa sulla stagionalità del VRS locale. La somministrazione del vaccino durante la gravidanza aiuta a proteggere il neonato dal VRS per circa 6 mesi dopo la nascita, perché gli anticorpi protettivi passano dalla madre al feto attraverso la placenta. Il vaccino deve essere somministrato indipendentemente da un’eventuale precedente infezione da VRS.

I vaccini anti-VRS (Pfizer o GlaxoSmithKline) sono disponibili per gli adulti di età pari o superiore a 60 anni; la decisione di ricevere il vaccino deve essere presa utilizzando un processo decisionale clinico condiviso in base alle discussioni con un professionista sanitario. Gli anziani che hanno maggiori probabilità di ottenere benefici dal vaccino sono quelli considerati a rischio aumentato di malattia da VRS grave, compresi quelli con patologie croniche come

Malattie polmonari

Malattie cardiovascolari

Patologie neurologiche o neuromuscolari

Disturbi renali

Malattie del fegato

Disturbi ematologici

Diabete

Immunocompromissione moderata o grave (attribuibile a una patologia medica o al ricevimento di farmaci o trattamenti immunosoppressori)

Anche i soggetti fragili, in età avanzata o che risiedono in case di cura o in altre strutture di assistenza a lungo termine sono ad alto rischio di infezione da VRS grave.