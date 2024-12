Esami su un campione di sangue, di liquido proveniente da un’ulcera o di liquido spinale

Le donne in gravidanza devono essere sottoposte allo screening per sifilide. Anche gli adolescenti e gli adulti asintomatici e le donne non in gravidanza che sono a maggior rischio di infezione sifilitica devono essere sottoposti a screening per sifilide.

I professionisti sanitari sospettano la sifilide primaria se il paziente presenta il sifiloma tipico. Sospettano la sifilide secondaria se il paziente presenta la tipica eruzione cutanea sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi. Data la notevole variabilità della sintomatologia nel corso dei diversi stadi della sifilide, i medici possono verificare l’eventuale presenza della malattia durante la valutazione di persone che presentano uno qualsiasi dei suoi possibili sintomi, compresi i problemi della visione.

È necessario effettuare analisi di laboratorio per confermare la diagnosi. Vengono utilizzati due tipi di analisi del sangue:

Un test di screening , come la VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) o il test rapido per reagine plasmatiche (Rapid Plasma Reagin, RPR). Questi esami vengono definiti test non treponemici perché non rilevano direttamente il batterio che causa la sifilide (treponema) o gli anticorpi prodotti in risposta a tale batterio. Gli esami di screening sono economici e semplici da eseguire; tuttavia, per 3-6 settimane dopo l’infezione iniziale i risultati possono essere negativi, anche se la sifilide è presente. Questi risultati vengono chiamati falsi negativi. Se i risultati di un esame di screening sono negativi ma i medici ritengono che verosimilmente si tratti di sifilide primaria, si può ripetere l’esame dopo 6 settimane. A volte, la presenza di un’altra patologia produce un risultato positivo ai test di screening quando la sifilide invece non è presente (falso positivo).

Solitamente la positività al test di screening viene confermata con un test di conferma. Queste analisi del sangue misurano gli anticorpi prodotti specificamente in risposta ai batteri che causano la sifilide (talvolta vengono chiamate test treponemici). Anche i risultati dei test di conferma possono risultare falsi negativi nelle prime settimane che seguono il contagio, quindi può essere necessario ripeterli.

Di norma, si eseguono inizialmente i test di screening e i risultati positivi vengono in seguito confermati mediante un test treponemico. A volte viene eseguito per primo il test treponemico. In caso di risultato positivo, viene eseguito il test rapido delle reagine plasmatiche (un test di screening).

Se i risultati del test sono positivi, al fine di determinare se la persona sia attualmente affetta da sifilide o lo sia stata in passato, i medici possono chiedere informazioni riguardo agli ex partner sessuali, ai risultati di analisi di laboratorio precedenti e a pregressi trattamenti.

In seguito al successo di una terapia, i risultati dei test di screening possono gradualmente (nel corso di diversi mesi o anni) divenire negativi, ma i risultati del test di conferma di solito rimangono positivi per sempre.

Negli stadi primario o secondario, la sifilide può essere diagnosticata anche utilizzando la microscopia a campo oscuro. Un campione di liquido viene prelevato da un’ulcera sulla pelle o un linfonodo ed esaminato con un microscopio ottico. I batteri hanno un aspetto luminoso che risalta sullo sfondo scuro, risultando più facili da identificare.

Nello stadio latente, per diagnosticare la sifilide si utilizzano le stesse analisi del sangue (test treponemici e non treponemici). Inoltre, sulla base dei risultati della valutazione, compresi un esame obiettivo completo e la revisione dei risultati di analisi precedenti, i medici tentano di determinare se la sifilide latente sia precoce o tardiva.

Nello stadio terziario, la diagnosi si basa sui sintomi e sui risultati del test degli anticorpi. In base alla sintomatologia, si effettuano altre analisi. Per esempio, per verificare la presenza di un aneurisma dell’aorta si possono eseguire una radiografia del torace o altri esami di diagnostica per immagini.

A prescindere dallo stadio della malattia, in caso di sospetta neurosifilide è necessaria una puntura lombare (rachicentesi) per prelevare liquido spinale da analizzare per la ricerca di anticorpi contro il batterio.

Le persone affette da sifilide devono essere sottoposte anche ad esami per altre ITS, compresa l’infezione da HIV.