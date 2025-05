Vaccinazioni infantili

Negli Stati Uniti, la vaccinazione infantile segue il calendario raccomandato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che inizia con il vaccino contro l’epatite B, somministrato nel reparto ospedaliero di neonatologia, e continua durante tutta l’infanzia:

I genitori devono cercare di vaccinare i bambini rispettando il calendario. Un ritardo significativo della vaccinazione mette i bambini a rischio di gravi malattie che i vaccini possono prevenire. Se i bambini saltano una dose di vaccino, i genitori devono consultare il medico per discutere come mettersi in pari con il programma. Saltare una dose non rende necessario ricominciare la serie di iniezioni da capo. Il seguente calendario viene utilizzato per recuperare in caso di ritardo nelle vaccinazioni:

La vaccinazione non deve essere necessariamente rinviata se il neonato presenta una lieve febbre causata da un’infezione lieve, come un comune raffreddore.

Alcuni vaccini sono consigliati solo in particolari circostanze, per esempio solo quando i bambini presentano un rischio maggiore di contrarre la malattia che il vaccino previene.

È possibile somministrare più vaccini durante una visita presso l’ambulatorio del medico, tuttavia vari vaccini sono spesso combinati in un’unica iniezione. Per esempio, esiste un vaccino che prevede la combinazione di dosi contro pertosse, difterite, tetano, polio e Haemophilus influenzae di tipo B in un’unica iniezione. Un vaccino combinato riduce semplicemente il numero di iniezioni necessarie, non pregiudicandone la sicurezza o l’efficacia. (Vedere anche CDC: vaccini multipli simultanei.)