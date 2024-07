Anemia falciforme

Per i soggetti con crisi falciforme può essere necessario il ricovero, durante il quale vengono somministrati ossigeno, liquidi in vena (per via endovenosa) e farmaci per alleviare il dolore. Si ricorre alle trasfusioni di sangue e all’ossigenoterapia se l’anemia è tanto grave da indurre il rischio di ictus, attacco cardiaco o danno polmonare. Devono essere trattate le cause scatenanti della crisi, come un’infezione.