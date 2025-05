Il trapianto di cellule staminali consiste nella rimozione di cellule staminali (cellule indifferenziate) da un soggetto sano e nella loro iniezione in un soggetto con un grave disturbo del sangue.

(Vedere anche Panoramica sui trapianti)

Le cellule staminali sono cellule non specializzate da cui derivano altre cellule più specializzate. Le cellule staminali possono essere ottenute da:

Sangue prelevato da una vena

Midollo osseo (trapianto di midollo osseo)

Sangue del cordone ombelicale di un bambino dopo la nascita (donato dalla madre)

Si preferisce il sangue al midollo spinale come fonte perché la procedura è meno invasiva e il numero (conta) delle cellule del sangue ritorna al livello normale più velocemente. Le cellule staminali derivanti dal cordone ombelicale sono generalmente usate solo nei bambini, perché il sangue cordonale non contiene abbastanza cellule per gli adulti.

Cosa sono le cellule staminali?

Sebbene le cellule staminali in teoria possano diventare qualsiasi altro tipo di cellula, in pratica il trapianto di cellule staminali si utilizza principalmente nell’ambito del trattamento per malattie del sangue come la leucemia, alcuni tipi di linfoma (compreso il linfoma di Hodgkin), l’anemia aplastica, la talassemia e l’anemia falciforme. Talvolta il trapianto di cellule staminali viene utilizzato per disturbi metabolici o da immunodeficienza congeniti (come la malattia granulomatosa cronica).

I trapianti di cellule staminali possono essere eseguiti anche su soggetti trattati con dosi elevate di chemioterapia o radioterapia per alcuni tipi di tumore. Tali trattamenti distruggono il midollo osseo, che produce cellule staminali. Occasionalmente, il trapianto di cellule staminali può essere usato per sostituire le cellule del midollo osseo che vengono distrutte durante il trattamento contro tumori solidi, come il cancro della mammella o il neuroblastoma (un tumore tipico dell’infanzia che si sviluppa dai tessuti nervosi). I medici stanno studiando come utilizzare il trapianto di cellule staminali per il trattamento di alcune malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla.

Circa il 30-40% dei pazienti con linfoma e il 20-50% di quelli con leucemia guarisce dal tumore dopo i trattamenti, incluso il trapianto di cellule staminali. Questa procedura allunga la vita delle persone affette da mieloma multiplo. È meno efficace per il cancro della mammella.

Procedura per il trapianto di cellule staminali Le cellule staminali possono essere: Cellule proprie della persona (trapianto autologo)

Cellule di un donatore (trapianto allogenico) Se a una persona affetta da tumore vengono somministrate cellule staminali proprie, queste vengono raccolte prima della chemioterapia o radioterapia, in quanto queste terapie possono danneggiarle. Dopo il trattamento, vengono reimmesse nell’organismo. Se le cellule staminali provengono da un donatore, prima del trapianto il ricevente deve assumere farmaci per sopprimere il sistema immunitario (immunosoppressori). Se le cellule staminali sono destinate a sostituire le cellule emopoietiche nel midollo, al ricevente viene somministrata una combinazione di farmaci e trattamenti radioterapici per eliminare le cellule del midollo osseo che impedirebbero a quelle trapiantate di sopravvivere. Terapia con cellule staminali ... Video Terapia con cellule staminali ... Video

Cellule staminali prelevate dal sangue Le cellule staminali degli adulti possono essere prelevate dal sangue in regime ambulatoriale. Innanzitutto, alcuni giorni prima del prelievo delle cellule staminali si somministrano al donatore dei farmaci che inducono il midollo osseo a rilasciare una maggiore quantità di cellule staminali nel flusso sanguigno (questi farmaci sono chiamati fattori di stimolazione delle colonie). Successivamente, il sangue viene prelevato attraverso un catetere che viene introdotto in un braccio e fatto circolare in un dispositivo che estrae le cellule staminali. Il resto del sangue viene reintrodotto attraverso un catetere inserito nell’altro braccio. Generalmente sono necessarie sei sessioni di 2-4 ore nell’arco di più giorni, fino a ottenere cellule staminali sufficienti. Le cellule staminali possono essere conservate mediante il congelamento. Le cellule staminali possono anche essere prelevate dal cordone ombelicale di un bambino dopo il parto e congelate per un uso futuro.

Cellule staminali prelevate dal midollo osseo Per il trapianto di midollo osseo, di solito si somministra al donatore l’anestesia locale. Successivamente, il medico aspira il midollo dall’osso dell’anca del donatore mediante una siringa. L’asportazione del midollo osseo richiede circa un’ora.

Infusione nel ricevente Le cellule staminali vengono iniettate nella vena del ricevente nell’arco di 1-2 ore. Una volta iniettate, migrano e iniziano a moltiplicarsi nel midollo osseo del ricevente e producono cellule del sangue.

Dopo il trapianto di cellule staminali Dopo il trapianto vengono somministrati farmaci per prevenire le complicanze (vedere più avanti). Solitamente, per i soggetti con cellule staminali trapiantate, il periodo di degenza varia da 1 a 2 mesi. Dopo la dimissione dall’ospedale, vengono programmate visite di controllo a intervalli regolari. La maggior parte delle persone necessita di almeno 1 anno per guarire.