Panoramica sui linfomi

I linfomi sono tumori dei linfociti, che si localizzano nel sistema linfatico e negli organi che generano il sangue.

I linfomi sono tumori che interessano un tipo specifico di globuli bianchi, noti come linfociti. Queste cellule combattono le infezioni. I linfomi possono svilupparsi in entrambi i due principali tipi di linfociti:

Linfociti B (cellule B)

Linfociti T (cellule T)

I linfociti B producono anticorpi, essenziali per combattere alcune infezioni. I linfociti T svolgono un ruolo fondamentale nel regolare il sistema immunitario e nel combattere le infezioni virali. I linfomi sono simili ad altri tumori che interessano i globuli bianchi, chiamati leucemie.

I linfociti hanno origine nel midollo osseo e vengono trasportati in tutto l’organismo attraverso il torrente ematico e una rete di canali tubulari detti vasi linfatici. I linfonodi che sono sparsi per tutta la rete dei vasi linfatici ospitano raccolte di linfociti. I linfociti che diventano cancerosi (cellule linfomatose) possono rimanere confinati a un unico linfonodo o diffondersi nel midollo osseo, nel sangue, nella milza o praticamente in qualsiasi altro organo.

I globuli bianchi cancerosi non funzionano come i globuli bianchi normali, quindi non possono aiutare l’organismo a combattere le infezioni.

I due principali tipi di linfoma sono:

I linfomi non-Hodgkin sono più diffusi del linfoma di Hodgkin. Esistono numerosi sottotipi di linfoma non-Hodgkin.

