Antibiotici

Le infezioni da Haemophilus influenzae vengono trattate con antibiotici. La scelta dell’antibiotico da utilizzare dipende dalla gravità e dalla sede dell’infezione, nonché dai risultati dell’antibiogramma.

Se i bambini presentano un’infezione da Haemophilus influenzae grave, vengono ricoverati in ospedale e tenuti in isolamento, per impedire l’esposizione di altre persone alle goccioline infette presenti nell’aria (il cosiddetto isolamento respiratorio), per 24 ore dopo l’inizio della somministrazione di antibiotici.

La terapia per la meningite deve iniziare il più rapidamente possibile. Viene somministrato per via endovenosa un antibiotico, di solito ceftriaxone o cefotaxime. I corticosteroidi possono aiutare a prevenire il danno cerebrale.

Anche l’epiglottite deve essere trattata il prima possibile. Potrebbero essere necessari ausili per la respirazione. Può essere inserita una via aerea artificiale, come un tubo di respirazione, oppure, raramente, si effettua un’apertura nella trachea (procedura chiamata tracheostomia). Viene somministrato un antibiotico, come ceftriaxone, cefotaxime o cefuroxime.

Altre infezioni dovute a Haemophilus influenzae vengono trattate con vari antibiotici assunti per via orale. Tra questi troviamo l’amoxicillina/acido clavulanico, l’azitromicina, le cefalosporine, i fluorochinoloni, l’omadaciclina, la lefamulina e la claritromicina.