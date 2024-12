Farmaci per trattare la malaria

Dopo aver iniziato la terapia antimalarica, la maggior parte dei pazienti migliora in 24-48 ore, ma in caso di malaria dovuta a Plasmodium falciparum la febbre può perdurare per 5 giorni.

Per il trattamento della malaria acuta, la scelta del farmaco avviene in base:

Ai sintomi presenti

Alla specie di Plasmodium infettante

Alla probabilità che il parassita sia resistente

La probabilità che il parassita sia resistente varia in rapporto:

Alla specie di Plasmodium

All’area geografica in cui è stata contratta l’infezione

Il regime terapeutico è basato sui risultati dei test diagnostici e del luogo di esposizione. Tuttavia, se vi è un forte sospetto di malaria, i medici possono prescrivere un trattamento antimalarico persino quando i risultati degli esami non confermano la diagnosi, in quanto gli esami non rilevano tutti i casi e, se non trattata, la malaria può essere potenzialmente fatale. I medici misurano i livelli di zucchero nel sangue (glicemia), in particolare nella malaria da falciparum e somministrano glucosio se la glicemia scende a livelli inferiori alla norma.

Dato che la malaria è potenzialmente fatale, le persone vengono trattate immediatamente. La maggior parte dei casi di malaria può essere trattata con farmaci orali. Nei soggetti che non sono in grado di assumere farmaci per via orale, l’artesunato può essere somministrato per via endovenosa. La malaria grave (per i criteri vedere Centers for Disease Control and Preventio (CDC): Severe Malaria) richiede un trattamento d’urgenza, preferibilmente con artesunato per via endovenosa. Qualora l’artesunato non sia immediatamente disponibile, viene avviato un trattamento provvisorio con artemetere-lumefantrina, atovaquone-proguanile, chinino solfato (in aggiunta a doxiciclina o clindamicina per via endovenosa) oppure, se non è disponibile nessun altro farmaco, meflochina per via orale o somministrando le compresse polverizzate attraverso un sondino nasogastrico se il paziente non è in grado di assumere farmaci per via orale.

In alcune zone in cui la malaria è comune, i farmaci antimalarici venduti dalle farmacie locali possono essere contraffatti. Pertanto, i medici possono consigliare a chi si reca in viaggio in aree remote ad alto rischio di portare con sé un ciclo completo di farmaci antimalarici appropriati. Tali farmaci devono essere usati se un medico locale conferma che il viaggiatore ha contratto la malaria. Questa strategia assicura l’utilizzo di farmaci efficaci ed evita di impoverire le limitate scorte di farmaci del Paese che si visita.

Malaria dovuta a Plasmodium falciparum I trattamenti comunemente utilizzati, con assunzione per via orale, includono: Artemetere-lumefantrina

Atovaquone-proguanile per la malaria senza complicanze In tutto il mondo, per trattare la malaria dovuta a Plasmodium falciparum o ad altre specie di Plasmodium vengono ora utilizzati farmaci che sono stati sviluppati dall’artemisinina (come artemetere e artesunato). L’artemisinina proviene da un rimedio erboristico cinese chiamato qinghaosu e ricavato dalla pianta dell’artemisia annuale. Alcuni farmaci a base di artemisinina vengono somministrati per via orale e altri mediante iniezione o in supposta. Nessuno di tali farmaci rimane nel corpo sufficientemente a lungo da permetterne l’impiego per la prevenzione della malaria. Tuttavia, questi farmaci sono utili per il trattamento, in quanto agiscono più rapidamente rispetto ad altri antimalarici e sono generalmente ben tollerati. Vengono somministrati con un secondo farmaco per evitare lo sviluppo di farmacoresistenza. Una di tali combinazioni di farmaci è costituita da artemetere e lumefantrina (in forma di compressa). Questa combinazione viene utilizzata in tutto il mondo e negli Stati Uniti costituisce il trattamento di preferenza. Quando è necessaria una terapia endovenosa per la malaria grave o per una persona che non è in grado di assumere farmaci per via orale, l’artesunato è il trattamento preferito fino a quando non è possibile iniziare la terapia orale. Quando non sono presenti complicanze, la malaria dovuta a Plasmodium falciparum può essere trattata con la combinazione di atovaquone e proguanile. La clorochina è un’opzione per la malaria da Plasmodium falciparum ad Haiti, nella Repubblica Dominicana, nell’America centrale (a ovest e a nord del canale di Panama) e in alcune parti del Medio Oriente. Tuttavia, la resistenza alla clorochina del P. falciparum è attualmente diffusa in altre parti del mondo. In passato, veniva ampiamente utilizzato il chinino in aggiunta all’antibiotico doxiciclina o talora alla clindamicina, ma le combinazioni artemetere-lumefantrina e atovaquone-proguanile presentano meno effetti collaterali. Queste combinazioni di farmaci hanno in larga parte sostituito i trattamenti che comportano l’uso del chinino. Un’alternativa è rappresentata dalla meflochina somministrata a dosi superiori a quelle consigliate a scopo preventivo, ma viene utilizzata soltanto nel caso in cui non siano disponibili altre opzioni perché può causare gravi effetti collaterali psichiatrici e di altro tipo. Inoltre, attualmente la farmacoresistenza è diffusa nel sud-est asiatico ed è stata segnalata in alcune altre aree. A causa del rischio di progressione a malattia grave nei pazienti con infezione da Plasmodium falciparum, i pazienti vengono ricoverati per il monitoraggio fino a quando i sintomi non migliorano e la densità dei parassiti diminuisce.

Malaria dovuta a Plasmodium vivax e Plasmodium ovale La clorochina (o idrossiclorochina) rimane una scelta efficace per le infezioni da P. vivax e P. ovale, fatta eccezione per le infezioni da P. vivax acquisite in Paesi con elevata prevalenza di P. vivax resistente alla clorochina (vedere Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Treatment of Malaria [Trattamento della malaria]). In tali aree, il trattamento solitamente prevede artemetere-lumefantrina o atovaquone-proguanile. Agli adulti (di età pari o superiore a 16 anni), al fine di prevenire gli attacchi ricorrenti di malaria, al termine del trattamento vengono somministrate la primachina, assunta giornalmente per 14 giorni, o una dose singola di tafenochina. Entrambi i farmaci uccidono i parassiti che persistono nel fegato. Prima di avviare la terapia con tali farmaci, viene eseguita un’analisi del sangue per escludere la presenza di un deficit di G6PD. Nei soggetti con deficit di G6PD, sia la primachina che la tafenochina possono causare la degradazione dei globuli rossi e non devono essere usate.

Malaria dovuta ad altre specie Plasmodium malariae e Plasmodium knowlesi sono sensibili alla clorochina. I farmaci e le combinazioni di farmaci utilizzati per trattare la malaria dovuta a Plasmodium falciparum resistente alla clorochina sono efficaci anche nel trattamento della malaria causata da queste specie. Non sono presenti parassiti che persistono nel fegato.