Disturbo dello spettro autistico

Analisi comportamentale applicata

Programmi educativi

Logopedia e terapia del linguaggio

Talvolta terapia farmacologica

L’analisi comportamentale applicata (ABA) è un approccio terapeutico nel quale ai bambini vengono insegnate abilità cognitive, sociali o comportamentali specifiche in modo graduale. Piccoli miglioramenti vengono rinforzati e sviluppati progressivamente per migliorare, modificare o sviluppare specifici comportamenti nei bambini con DSA. Questi comportamenti comprendono le abilità sociali, il linguaggio e le competenze comunicative, la lettura e le abilità sia accademiche che apprese come la cura di sé (per esempio lavarsi e curare il proprio aspetto), abilità della vita quotidiana, puntualità e competenze lavorative. Questa terapia è utilizzata anche per aiutare i bambini a ridurre al minimo comportamenti (per esempio l’aggressività) che possono interferire con i loro progressi. L’ABA è personalizzata in modo da soddisfare le esigenze di ogni bambino e in genere è progettata e supervisionata da professionisti certificati nell’analisi comportamentale (come un analista comportamentale certificato [board-certified behavior analyst, BCBA]). Negli Stati Uniti, l’ABA può essere disponibile nell’ambito di un piano educativo personalizzato (individualized educational plan, IEP) a scuola e in molti Stati è coperta dall’assicurazione sanitaria. Un altro intervento comportamentale intensivo è il modello basato su sviluppo, differenze individuali e relazioni (DIR®), chiamato anche Floortime. Il modello DIR® si basa sugli interessi e le attività preferite del bambino per cercare di sviluppare le capacità di interazione sociale e altre abilità. Attualmente, vi sono meno evidenze a sostegno del modello DIR/Floortime® rispetto all’ABA, ma entrambe le terapie possono essere efficaci.

I programmi educativi per i bambini con DSA in età scolare devono contemplare lo sviluppo delle abilità sociali e i ritardi dell’eloquio e del linguaggio e contribuire a preparare i bambini per l’istruzione dopo la scuola superiore o per il mondo del lavoro.

Negli Stati Uniti l’Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) federale sancisce che le scuole pubbliche sono tenute a fornire istruzione gratuita e adeguata ai bambini e agli adolescenti affetti da DSA. L’ambiente scolastico deve essere il meno restrittivo e il più inclusivo possibile, vale a dire un ambiente nel quale i bambini abbiano l’opportunità di interagire con i coetanei non disabili e abbiano uguale accesso alle risorse della comunità. L’Americans with Disabilities Act e la Section 504 of the Rehabilitation Act prevedono anche la sistemazione nelle scuole e in altri ambiti pubblici.

La terapia farmacologica non può modificare il disturbo sottostante. Tuttavia, gli inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI), come fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina, sono spesso efficaci nel ridurre i comportamenti ritualistici delle persone affette da DSA. I farmaci antipsicotici, come il risperidone, possono essere impiegati per ridurre il comportamento autolesionista, sebbene si debba considerare il rischio di effetti collaterali (come l’aumento di peso e i disturbi del movimento). Farmaci psicostimolanti e stabilizzatori dell’umore possono risultare utili per le persone disattente, impulsive o iperattive.

Sebbene alcuni genitori adottino diete speciali, terapie gastrointestinali o immunologiche, attualmente non si dispone di evidenze valide che ne convalidino l’efficacia nei bambini affetti da DSA. Altre terapie complementari, quali la comunicazione facilitata, la terapia chelante, l’AIT (Auditory Integration Training) e la terapia dell’ossigeno iperbarico non si sono dimostrate efficaci. Nel valutare tali trattamenti, è opportuno che le famiglie consultino il medico di base che ha in cura il bambino in merito a rischi e benefici.