Misure generali

Non esiste un trattamento specifico per l’epatite A.

I soggetti con epatite A non devono consumare alcol per evitare di danneggiare ulteriormente il fegato. Non è necessario evitare determinati alimenti né limitare l’attività fisica.

In caso di prurito, spesso è efficace la colestiramina per via orale.

Una volta risolto l’ittero, nella maggior parte dei casi è possibile tornare tranquillamente al lavoro.