Panoramica sulle infezioni da arbovirus, arenavirus e filovirus

Gli arbovirus sono virus trasmessi dagli artropodi. Gli arbovirus non sono un unico tipo di virus. Gli scienziati definiscono arbovirus oltre 250 virus differenti, appartenenti a molte famiglie diverse, che vengono trasmessi alle persone o agli animali da alcuni artropodi che si nutrono succhiando il sangue. Gli artropodi comprendono gli insetti (come le mosche e le zanzare) e le zecche. Almeno 80 arbovirus provocano malattie nell’uomo.

La maggior parte degli arbovirus viene trasmessa dalle zanzare, ma alcuni sono trasmessi dalle zecche, uno (il virus Oropouche) dai moscerini e altri dalle mosche della sabbia. La trasmissione degli arbovirus avviene quando un insetto o una zecca punge un animale infetto e in seguito punge un altro animale o una persona. La maggior parte delle infezioni da arbovirus non si diffonde da persona a persona, forse perché la quantità di virus nel sangue umano non è sufficiente per infettare l’artropode vettore. Le eccezioni includono la chikungunya e le infezioni da flavivirus come la dengue, la febbre gialla e l’infezione da virus Zika, che possono essere trasmesse da persona a persona tramite le zanzare. Inoltre, il virus Zika può essere trasmesso durante l’attività sessuale. In rari casi, i virus della dengue, della chikungunya e Zika sono stati trasmessi tramite trasfusione di sangue o donazione di organi, oppure dalla madre al neonato al momento della nascita. I contatti casuali quotidiani non si sono dimostrati una causa di trasmissione degli arbovirus da persona a persona.

Molti arbovirus che in passato erano presenti solo in alcune parti del mondo oggi si stanno diffondendo altrove. Tra questi vi sono il virus chikungunya, il virus della febbre emorragica Congo-Crimea, il virus dell’encefalite giapponese, il virus della febbre della Rift Valley, il virus del Nilo occidentale, il virus Ross River e il virus Zika. La diffusione di questi virus è in parte dovuta ai cambiamenti climatici, che hanno prodotto un aumento delle aree favorevoli all’insediamento delle zanzare che trasmettono i virus. Inoltre, i viaggiatori possono contrarre l’infezione in aree in cui il virus è comune, quindi tornare a casa ed essere punti da una zanzara che poi trasmette il virus ad altre persone.

Il virus della chikungunya viene trasmesso da alcune specie di zanzare del genere Aedes. Il virus è stato identificato per la prima volta in Africa, ma recentemente si è diffuso nella regione caraibica e nell’America centrale, meridionale e settentrionale. L’infezione da virus chikungunya generalmente causa febbre e forti dolori articolari, spesso alle mani e ai piedi. Le persone colpite dall’infezione possono inoltre presentare cefalea, dolore muscolare, gonfiore articolare o eruzioni cutanee. La maggior parte delle persone si sente meglio entro una settimana, ma il dolore articolare può persistere per mesi o a volte anche per anni. Nel 2023, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato il primo vaccino per la prevenzione della malattia chikungunya. Il vaccino anti-chikungunya è approvato per l’uso nelle persone di almeno 18 anni di età che presentano un rischio aumentato di esposizione al virus chikungunya a causa di viaggi all’estero o di mansioni di laboratorio negli Stati Uniti.