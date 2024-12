Il vaccino anti-chikungunya è consigliato per gli adulti di età pari o superiore a 18 anni che si recano in un Paese o territorio in cui è in corso un’epidemia di chikungunya. Inoltre, si può valutare il vaccino anti-chikungunya per le seguenti persone che si recano in un Paese o territorio non vi è un’epidemia, ma ci sono evidenze di trasmissione del virus chikungunya nell’uomo negli ultimi 5 anni:

Soggetti di età superiore a 65 anni, in particolare quelli con patologie mediche di base, con probabilità di esposizione quantomeno moderata alle zanzare (l’esposizione moderata potrebbe includere viaggiatori che potrebbero avere almeno 2 settimane cumulative di esposizione alle zanzare in ambienti interni o esterni) OPPURE

Persone che rimangono in tale area per un periodo cumulativo di almeno 6 mesi

Il vaccino anti-chikungunya è consigliato anche per chi lavora in laboratorio è può essere esposto al virus chikungunya.

Non è noto se il virus del vaccino possa essere trasmesso dalle donne in gravidanza ai neonati o se il virus del vaccino possa causare problemi nel neonato. Prima di somministrare il vaccino a una donna incinta i medici valutano il rischio della donna di esposizione al virus chikungunya, l’età gestazionale del feto (numero di settimane di gravidanza) e i rischi per il feto dovuti a malattie causate dal virus chikungunya nella gestante.