I vaccini sono un modo per preparare l’organismo a combattere alcune infezioni. I vaccini “insegnano” al sistema immunitario umano a combattere certe malattie. Non combattono le infezioni dopo averle contratte, come i farmaci. Al contrario, innanzitutto i vaccini contribuiscono ad evitare di contrarre la malattia o, se l’infezione viene contratta, possono aiutare a combatterla, in modo che non diventi grave.

Ogni vaccino previene solo un tipo di infezione. Il vaccino antinfluenzale, ad esempio, previene solo l’influenza. Affinché siano pienamente efficaci, per alcuni vaccini può essere necessario ripetere la somministrazione varie volte. Dato che i vaccini vengono generalmente somministrati con una puntura (iniezione), spesso si combinano vari vaccini in un’unica iniezione, in modo da farne di meno.