Solitamente si eseguono esami su un campione delle secrezioni della cervice uterina, della vagina, del pene, della gola o del retto o su un campione di urina

Per diagnosticare la gonorrea, i medici prelevano un campione di secrezione e lo inviano a un laboratorio. Si possono eseguire esami altamente sensibili per rilevare il DNA dei gonococchi e della clamidia (che è spesso contemporaneamente presente). Il laboratorio può eseguire gli esami per entrambe le infezioni su un singolo campione. Per alcuni di questi esami (chiamati test di amplificazione degli acidi nucleici o NAATS) vengono utilizzate tecniche che consentono di aumentare la quantità del materiale genetico batterico. Dato che queste tecniche rendono più semplice la rilevazione dei microrganismi, si possono utilizzare campioni di urina. Di conseguenza, questi esami sono utili per lo screening di uomini e donne asintomatici o che rifiutano il prelievo di campioni di liquidi organici dai genitali. Talvolta, il campione viene inviato anche per la coltura (per far crescere i microrganismi).

Negli uomini, la gonorrea può essere diagnosticata rapidamente (entro 1 ora) esaminando i campioni della secrezione e identificando i batteri (gonococchi), se la struttura possiede una strumentazione adeguata e personale qualificato. Se la secrezione è evidente, i medici raccolgono il campione toccando l’estremità del pene con un tampone o un vetrino. Se non vi è secrezione evidente, per raccogliere il campione i medici inseriscono un piccolo tampone nell’uretra per un centimetro e mezzo o poco più. Agli uomini viene richiesto di evitare di urinare per almeno 2 ore prima della raccolta del campione.

La diagnosi di gonorrea nelle donne è più difficile rispetto agli uomini, perché l’identificazione dei batteri in un campione di secrezione dalla cervice uterina è più difficile rispetto quella delle secrezioni dal pene. I batteri presenti in un campione prelevato dalla cervice uterina sono visibili al microscopio solo in circa la metà delle donne infette.

Poiché può essere presente più di una ITS, i medici possono analizzare i campioni di sangue e di liquidi genitali per altre ITS, come la sifilide e l’infezione da HIV.

Se un’articolazione è rossa e gonfia, i medici prelevano liquido utilizzando un ago. Il liquido viene inviato per l’analisi colturale e per altri esami.