Uso di alcol

Auto-segnalazione di ubriachezza

Esami del sangue

Questionari di screening

L’intossicazione alcolica acuta di solito è evidente in base a ciò che i soggetti o i loro amici raccontano al medico e ai risultati dell’esame obiettivo. Se non è chiaro il motivo per cui un soggetto agisce in modo anomalo, i medici possono eseguire degli esami per escludere altre possibili cause dei sintomi, come l’ipoglicemia o un trauma cranico.

Sono indicati esami del sangue che consentono di determinare la quantità di alcol nel sangue e la glicemia, esami delle urine per alcune sostanze tossiche e una tomografia computerizzata (TC) del cranio. I medici non ipotizzano la presenza di alcol nell’organismo semplicemente dall’esame del respiro, che potrebbe indurli in errore.

Per motivi legali (per esempio, in caso di incidenti stradali o comportamento anomalo sul posto di lavoro), il tasso alcolico del sangue può essere misurato in un campione di sangue o stimato misurando la concentrazione di alcol in un campione di aria espirata.

Nei soggetti con consumo prolungato di alcol, è possibile eseguire esami del sangue per verificare la presenza di anomalie della funzione epatica e accertare eventuali altri danni agli organi. Se i sintomi sono molto gravi, è possibile eseguire un esame diagnostico per immagini, come una TAC, per escludere la presenza di lesione o infezione cerebrale.