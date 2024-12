Timori sulle vaccinazioni infantili

La pandemia di COVID-19 ha riportato in primo piano l’esitazione vaccinale. Il primo vaccino anti-COVID-19 ha ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza (Emergency Use Authorization, EUA) dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel dicembre 2020. Da allora, centinaia di milioni di americani hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-COVID-19. Tuttavia, molti soggetti rimangono non vaccinati. Analogamente ad altre malattie prevenibili con i vaccini, ricoveri e decessi dovuti al COVID-19 sono molto più frequenti tra i soggetti non vaccinati. Inoltre, gli effetti collaterali gravi associati alla vaccinazione anti-COVID-19 sono estremamente rari (meno di 10 casi per milione di vaccinazioni).

Alcuni genitori ritengono che l’infezione da COVID-19 non sia pericolosa per i bambini, ma non è così. Sebbene l’infezione da COVID-19 sia generalmente più lieve nei bambini rispetto agli adulti, può causare problemi gravi e il decesso. A partire dal maggio 2023, più di 15 milioni di bambini negli Stati Uniti sono risultati positivi al COVID-19 dallo scoppio della pandemia, con 1.839 decessi. Inoltre, il COVID-19 può portare a sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C), una patologia rara, ma grave, diagnosticata in quasi 10.000 bambini che ha causato 79 decessi alla data del 31 maggio 2023. Come negli adulti, il ricovero ospedaliero è più frequente negli adolescenti non vaccinati rispetto ai vaccinati. Inoltre, i bambini possono sviluppare problemi di lunga durata (long COVID) anche se l’infezione da COVID-19 è stata lieve o asintomatica. La ricerca suggerisce che le persone che contraggono un’infezione di COVID-19 dopo la vaccinazione hanno meno probabilità di avere un long COVID rispetto alle persone non vaccinate (vedere CDC: long COVID o patologie post-COVID).