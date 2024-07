Infezioni da pneumococco

Antibiotici

Per la maggior parte delle infezioni pneumococciche viene utilizzata la penicillina (o gli antibiotici correlati, ampicillina e amoxicillina). Solitamente si assume per via orale ma, se l’infezione è grave, può essere somministrata per via endovenosa.

I pneumococchi resistenti alla penicillina stanno diventando sempre più comuni. Per questo motivo si impiegano spesso altri antibiotici, come il ceftriaxone, il cefotaxime, fluorochinoloni (come la levofloxacina), la vancomicina, la lefamulina o l’omadaciclina.

La vancomicina non sempre è efficace contro la meningite causata da pneumococchi. Pertanto, i pazienti con meningite di solito ricevono ceftriaxone o cefotaxime e rifampicina, o entrambi, oltre alla vancomicina.