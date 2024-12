Per lattanti in condizioni gravi, ricovero e isolamento

Antibiotici

Di norma, i lattanti in condizioni gravi vengono ricoverati in quanto la loro respirazione può divenire talmente difficoltosa da richiedere la ventilazione meccanica mediante intubazione endotracheale. In alcuni potrebbe essere necessario aspirare il muco dalla gola. Altri potrebbero necessitare ossigenoterapia e liquidi per via endovenosa. I lattanti gravemente malati vengono generalmente tenuti in isolamento (per impedire che altre persone siano esposte alle goccioline infette presenti nell’aria, definito isolamento respiratorio) per i primi 5 giorni di terapia antibiotica. Dato che qualsiasi turbamento può innescare un accesso di tosse, i lattanti vengono tenuti in una stanza buia e tranquilla, e disturbati il meno possibile.

I bambini più grandi con una forma di malattia lieve possono essere trattati a domicilio con terapia antibiotica. I bambini trattati a domicilio devono essere isolati per almeno 4 settimane dopo l’insorgenza dei sintomi e fino a quando questi non si risolvono.

Non devono essere utilizzati farmaci per la tosse. Non possiedono alcun beneficio importante e possono causare effetti collaterali problematici.

Gli antibiotici assunti per via orale, come l’eritromicina e l’azitromicina, sono più utili se somministrati durante la prima fase della malattia. Tuttavia, la pertosse spesso inizia con sintomi simili a quelli di altre infezioni virali, pertanto la diagnosi viene solitamente formulata solo in fasi più avanzate.

Si possono impiegare antibiotici anche per trattare le infezioni associate alla pertosse, come polmoniti e infezioni dell’orecchio.