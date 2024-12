Typhoid Fever

Esame e coltura di campioni di sangue, feci o altri liquidi o tessuti corporei

Per confermare la diagnosi di febbre tifoide il medico preleva campioni di sangue, feci urina, e talvolta di altri fluidi o tessuti corporei e li invia in laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri, se presenti. I campioni vengono esaminati e analizzati per determinare la presenza di batteri del genere Salmonella.

Vengono eseguiti anche test mirati a stabilire quali antibiotici siano potenzialmente efficaci (test di sensibilità agli antibiotici, o antibiogramma).