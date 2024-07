La prevenzione rappresenta la migliore risposta alla minaccia del vaiolo. La prevenzione comporta:

Vaccinazione

Isolamento

Il vaccino contro il vaiolo non viene ottenuto dal virus del vaiolo, ma contiene invece il virus Vaccinia vivo, una specie correlata ai virus che causano l’mpox e il vaiolo. Negli Stati Uniti vi sono due vaccini contro il vaiolo approvati:

Il vaccino ACAM2000 contiene virus Vaccinia vivo che si riproduce nel soggetto che lo riceve. La vaccinazione con il virus Vaccinia provoca un’infezione lieve e protegge contro il vaiolo.

Il vaccino JYNNEOS contiene virus Vaccinia vivo indebolito (attenuato) che non si riproduce nel soggetto che lo riceve. È approvato per la prevenzione sia del vaiolo che dell’mpox.

Il vaccino ACAM2000 viene somministrato con un tipo speciale di ago che viene immerso nel vaccino ricostituito e quindi utilizzato per pungere rapidamente 15 volte un’area di circa 5 mm di diametro con forza sufficiente a far fuoriuscire sangue in tracce. Se la vaccinazione ha esito positivo, entro 7 giorni circa si sviluppa una vescica in corrispondenza della sede di inoculazione. La sede di inoculazione viene coperta con un cerotto, per impedire che il virus si diffonda ad altre aree del corpo o a persone a stretto contatto. Nella settimana successiva alla vaccinazione sono comuni febbre, dolori muscolari e una sensazione di malessere generale. La vaccinazione con ACAM2000 può essere utile fino a 7 giorni dopo l’esposizione al vaiolo, ma la sua efficacia aumenta parallelamente alla tempestività della somministrazione.

La vaccinazione con ACAM2000 è pericolosa e non è consigliata per alcuni soggetti, specialmente coloro che presentano i seguenti fattori di rischio:

Sistema immunitario compromesso (persone affette da AIDS o che assumono farmaci che sopprimono il sistema immunitario)

Disturbi cutanei (in particolare la dermatite atopica [eczema])

Infiammazione oculare

Patologie cardiache

Età inferiore a 1 anno

gravidanza

Raramente, anche alcuni soggetti sani sviluppano reazioni avverse a questo tipo di vaccinazione antivaiolosa. Le reazioni avverse sono meno frequenti tra i soggetti precedentemente vaccinati rispetto a quelli che non hanno mai ricevuto il vaccino:

Nei soggetti sani precedentemente non vaccinati si manifestano complicanze gravi in circa 1 caso su 10.000 e il decesso si verifica in 1 caso su 1 milione.

Nei soggetti sani precedentemente vaccinati la morte a causa del vaccino avviene in 1 caso su 4 milioni.

Qualora si manifesti una reazione molto grave al vaccino, i medici possono tentare di risolverla somministrando farmaci antivirali come tecovirimat, cidofovir o brincidofovir.

Il vaccino JYNNEOS viene somministrato con 2 iniezioni a 4 settimane di distanza l’una dall’altra. È approvato per persone di età pari o superiore a 18 anni e può rivestire un ruolo importante nella vaccinazione di soggetti per i quali il vaccino ACAM2000 può essere pericoloso, come quelli con sistema immunitario indebolito o affetti da dermatite atopica.

La vaccinazione antivaiolosa è consigliata soltanto per i soggetti ad alto rischio di esposizione, soprattutto per determinati militari e per i tecnici di laboratorio e gli operatori sanitari che somministrano o manipolano il vaccino e i materiali correlati.

I soggetti con sintomi indicativi di vaiolo devono essere isolati per evitare la diffusione dell’infezione. Gli individui a contatto con questi soggetti non necessitano di isolamento poiché non sono in grado di propagare l’infezione, a meno che non si ammalino e non sviluppino eruzione cutanea. Tuttavia, gli individui a contatto vengono controllati attentamente e isolati al primo sintomo di infezione.