Introduzione alla meningite

Puntura lombare e analisi del liquido cerebrospinale

I medici spesso sospettano la meningite in base ai sintomi. Tuttavia, dato che la meningite può essere grave, si eseguono analisi.

Se si sospetta una meningite batterica, innanzitutto viene prelevato un campione di sangue da analizzare e sottoporre a coltura (per far crescere i microrganismi) per stabilire se siano presenti batteri e in tal caso identificarli. Tuttavia, la meningite batterica non può essere diagnosticata con gli esami del sangue.

Per tutti i tipi di meningite, i medici eseguono una puntura lombare (rachicentesi) per confermare la diagnosi e identificare la causa. Il campione di liquido cerebrospinale viene prelevato e inviato al laboratorio per essere esaminato, analizzato e sottoposto a coltura.

Quando si effettua una puntura lombare, un ago sottile viene inserito tra due ossa (vertebre) nella parte inferiore della colonna vertebrale per prelevare un campione di liquido cerebrospinale.

Quindi vengono effettuate le seguenti operazioni:

Attenta osservazione del liquido: Questo è solitamente limpido, ma può essere torbido nelle persone affette da meningite.

Misurazione della pressione nello spazio subaracnoideo (che contiene il liquido cerebrospinale) prima del prelievo del liquido cerebrospinale: Di solito, in caso di meningite la pressione è alta.

Analisi del liquido cerebrospinale in un laboratorio: Vengono determinati i livelli glicemico e delle proteine nonché il numero e il tipo di globuli bianchi nel liquido. Queste informazioni aiutano i medici a diagnosticare la meningite e a distinguere tra patologia batterica e virale.

Il liquido cerebrospinale viene esaminato al microscopio per ricercare e identificare i batteri. Per mostrare più chiaramente i batteri e identificarli si utilizza una colorazione particolare (denominata colorazione di Gram).

Altri esami

Comunque, se temono che la pressione all’interno del cranio stia considerevolmente aumentando (per esempio, a causa di ascesso, tumore o altra massa presente nel cervello), possono innanzitutto eseguire una TC o una RMI per esaminare tali masse. L’esecuzione di una puntura lombare quando la pressione all’interno del cranio sta aumentando potrebbe essere pericolosa. Parti del cervello possono spostarsi verso il basso. Se queste parti vengono spinte attraverso le piccole aperture nei tessuti che dividono il cervello in comparti, si produce un disturbo potenzialmente letale chiamato ernia cerebrale.

Se la puntura lombare non può essere eseguita immediatamente e i medici sospettano una meningite batterica, viene avviata immediatamente la terapia antibiotica, senza attendere i risultati degli esami. Una volta ridotta la pressione all’interno del cranio o se non viene rilevata alcuna massa, viene eseguita una puntura lombare, e se necessario i medici adattano il trattamento dopo aver ottenuto i risultati.