Farmaci per ridurre l’infiammazione

Farmaci per dilatare le vie respiratorie

Esiste una serie di farmaci che possono essere usati per prevenire e trattare l’asma negli adulti o nei bambini (vedere anche Trattamento dell’asma nei bambini). I medici potrebbero usare il termine “terapia di salvataggio” per descrivere il trattamento di un attacco acuto e “terapia di mantenimento” per descrivere i trattamenti mirati a prevenire gli attacchi. La maggior parte dei farmaci utilizzati per prevenire l’asma è efficace anche per il trattamento delle crisi asmatiche, ma a dosi superiori o in forme differenti. Alcuni soggetti richiedono spesso più di un farmaco per prevenire e trattare la sintomatologia. I farmaci per la prevenzione e il trattamento dell’asma vengono discussi in modo approfodito in altra sede.

Il trattamento è basato su due classi di farmaci:

Farmaci antinfiammatori

Broncodilatatori

I farmaci antinfiammatori sopprimono l’infiammazione che restringe le vie aeree. I farmaci antinfiammatori comprendono corticosteroidi (per via inalatoria, orale o endovenosa), gli inibitori dei leucotrieni e gli stabilizzanti dei mastociti.

I broncodilatatori contribuiscono a rilassare e dilatare le vie aeree. I broncodilatatori comprendono farmaci beta-adrenergici (sia quelli per un rapido sollievo dei sintomi sia quelli per un controllo a lungo termine), anticolinergici e metilxantine.

Gli immunomodulatori, farmaci che producono un’alterazione diretta del sistema immunitario trovano talora impiego in pazienti con asma grave, ma la maggioranza non richiede una terapia immunomodulante. Questi farmaci bloccano le sostanze che causano infiammazione nell’organismo.

L’istruzione sul modo di prevenire e trattare gli attacchi asmatici è utile per tutti gli asmatici e, spesso, per i familiari. L’uso appropriato di inalatori è essenziale per una terapia efficace. I pazienti devono conoscere

Cosa può scatenare un attacco

Cosa aiuta a prevenire un attacco

Come usare i farmaci in modo adeguato

Quando richiedere assistenza medica

Monitoraggio domiciliare dell’asma Alcuni soggetti utilizzano un misuratore del picco di flusso manuale per valutare la respirazione e stabilire quando è necessario un intervento, prima che i sintomi diventino gravi. Un paziente che va frequentemente incontro a gravi attacchi asmatici deve sapere come ottenere rapidamente aiuto. Il picco di flusso espiratorio (la massima velocità con la quale l’aria può essere espirata) si può misurare con un piccolo dispositivo manuale (flussometro). Questo test può essere utilizzato a domicilio per monitorare la gravità dell’asma. Di solito, i risultati del picco di flusso sono più bassi tra le 4 e le 6 del mattino e più alti alle ore 16. Tuttavia, una differenza superiore al 30% tra questi tempi viene considerata prova di un’asma medio-grave. Le persone affette da forme di asma da moderate a gravi, specialmente coloro che necessitano di un trattamento quotidiano per il controllo della sintomatologia, spesso utilizzano un flussometro di picco per controllare i valori respiratori e confrontarli con le migliori letture personali, in modo da poter identificare segni di peggioramento dell’asma o l’esordio di un attacco d’asma. Tutti i soggetti dispongono di un piano d’azione terapeutico scritto, stilato in collaborazione con il proprio medico. In questo modo è possibile controllare la terapia ed è stato dimostrato che la percentuale di interventi di pronto soccorso per una crisi d’asma è notevolmente diminuita.

Trattamento degli attacchi di asma Un attacco di asma può destare preoccupazione sia nel paziente affetto che nelle persone che lo circondano. Anche nei casi che si presentano con un quadro relativamente modesto, i sintomi provocano stato ansioso e allarme. Un attacco asmatico grave rappresenta un’emergenza potenzialmente letale, che richiede una gestione immediata, specialistica e accurata. In assenza di trattamento adeguato e rapido, il paziente può morire. Un attacco acuto in un paziente in cui l’asma è stata controllata dai farmaci è definito riacutizzazione. Attacchi lievi I pazienti con attacchi asmatici in forma lieve sono generalmente in grado di trattarli senza assistenza di operatori sanitari. In genere, essi utilizzano un inalatore per erogare una dose di agonista beta-adrenergico ad azione rapida come l’albuterolo, si spostano in un ambiente con aria fresca (lontano da fumo o altri irritanti), si siedono e rimangono a riposo. L’inalatore può essere usato 3 volte a 20 minuti di distanza, se necessario. Un attacco di solito scompare in 5-10 minuti. Un attacco che non migliori dopo 3 applicazioni inalatorie, o che anzi peggiori, richiede probabilmente un trattamento ulteriore con la supervisione di un medico. Attacchi gravi I pazienti con sintomi gravi devono, di norma, recarsi al pronto soccorso. Per gli attacchi gravi, viene somministrato a intervalli frequenti un trattamento con farmaci broncodilatatori beta-adrenergici per inalazione, erogati da un dispositivo denominato nebulizzatore. Talvolta, i farmaci broncodilatatori vengono impiegati in combinazione con farmaci anticolinergici. Si somministra inoltre un corticosteroide, come il prednisone, per via orale o in vena (per via endovenosa). Durante le crisi si può somministrare un supplemento d’ossigeno. In linea generale, i pazienti con gravi crisi asmatiche vengono ricoverati in ospedale, se la funzionalità polmonare non migliora dopo il trattamento con farmaco beta-adrenergico per inalazione e corticosteroidi somministrati per via orale o endovenosa. Il ricovero è, inoltre, necessario in presenza di livelli di ossigeno seriamente bassi o elevati livelli di anidride carbonica nel sangue. In caso di sospetta infezione batterica polmonare, potrebbe essere necessaria una cura antibiotica. Tuttavia, la maggioranza di tali infezioni è dovuta a virus per i quali (con poche eccezioni) non esiste trattamento. In caso di attacchi asmatici molto gravi, può essere necessario creare una via respiratoria artificiale attraverso la bocca e la trachea (intubazione) e collegare il paziente a un apparecchio per la ventilazione assistita.