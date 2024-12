Negli Stati Uniti è disponibile un vaccino contro il colera per le persone di età compresa tra i 2 e i 64 anni in caso di viaggi in aree in cui la malattia è endemica. Se ne assume una dose singola per via orale. Tuttavia, non è noto se questo vaccino sia efficace per più di 3-6 mesi.

Fuori dagli Stati Uniti sono disponibili altri tre vaccini contro il colera (Dukoral, ShanChol ed Euvichol), che offrono protezione del 60-85% per un periodo massimo di 2-3 anni. Questi vaccini vengono assunti per via orale in due dosi. Per coloro che continuano ad essere a rischio di contrarre il colera, sono raccomandate dosi di richiamo dopo 2 anni.