Antibiotici

Talvolta altri farmaci

Il rischio di decesso è maggiore in caso di trattamento tardivo. Pertanto, il trattamento viene normalmente iniziato non appena si sospetta un’infezione da antrace.

L’antrace cutaneo viene trattato con gli antibiotici ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina o doxiciclina somministrati per via orale per 7-10 giorni. Gli antibiotici vengono assunti per 60 giorni se è possibile che siano state inalate spore o si sospetta un attacco biologico. I bambini e le donne in gravidanza possono ricevere antibiotici diversi per un periodo di tempo diverso.

L’antrace da inalazione, gastrointestinale e altre forme dell’infezione, incluso l’antrace cutaneo grave, vengono trattati con una combinazione di tre antibiotici per via endovenosa. Una volta terminata la terapia con antibiotici per via endovenosa, si somministra un antibiotico per via orale per 60 giorni per uccidere eventuali spore rimanenti nei polmoni.

L’antrace da inalazione può essere trattato anche con una combinazione di antibiotici e iniezioni di raxibacumab o obiltoxaximab (anticorpi monoclonali che legano le tossine dell’antrace presenti nell’organismo del paziente) oppure con una combinazione di antibiotici e immunoglobuline anti-antrace per via endovenosa.

Se vi è un interessamento del cervello e delle meningi oppure un accumulo di liquido intorno ai polmoni, possono essere utili i corticosteroidi. Per drenare continuamente il liquido che circonda i polmoni si utilizza un drenaggio toracico.

Altri trattamenti possono includere la ventilazione meccanica per aiutare la respirazione e la somministrazione di liquidi e farmaci per aumentare la pressione arteriosa.