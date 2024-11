Infezione da papillomavirus umano (HPV)

Di solito, trattamento delle lesioni con farmaci per uso topico o congelamento (crioterapia)

Talvolta, trattamento o asportazione delle lesioni con laser, elettrocauterizzazione o intervento chirurgico

Se il sistema immunitario è sano, spesso è in grado di controllare l’HPV e di eliminare il virus. L’infezione da HPV scompare dopo otto mesi nel 50% dei soggetti colpiti e dopo oltre due anni in circa il 10%. Talvolta le verruche genitali scompaiono, anche senza trattamento. Se il sistema immunitario dei soggetti affetti da verruche genitali è deficitario, il trattamento è necessario e le verruche spesso recidivano.

Per le verruche genitali, i farmaci per uso topico applicati direttamente sulle verruche includono la tossina podofillina, l’imiquimod, l’acido tricloroacetico o le sinecatechine (una pomata prodotta con estratti del tè verde). Questo approccio richiede molte applicazioni per settimane o mesi e può causare ustioni alla cute circostante; di solito, ma non sempre, è efficace. Le verruche possono recidivare dopo un trattamento apparentemente efficace.

Se i farmaci per via topica non si rivelano efficaci, le verruche possono essere rimosse con il laser o la corrente elettrica (elettrocauterizzazione) oppure con il congelamento (crioterapia) o un intervento chirurgico. Viene utilizzato un anestetico locale o generale, in rapporto al numero e alle dimensioni delle verruche da rimuovere.

In caso di verruche nell’uretra, una sonda a fibre ottiche (endoscopio) dotata di accessori chirurgici può essere la modalità più efficace per rimuoverle; tuttavia, questa procedura richiede l’anestesia generale. Anche i farmaci, come il tiotepa da inserire nell’uretra o il farmaco chemioterapico 5-fluorouracile da iniettare nella verruca, spesso risultano efficaci.

L’iniezione di interferone-alfa nella verruca si è dimostrata relativamente efficace.

Tutti i partner sessuali devono essere sottoposti a un controllo per le verruche o per altre ITS e trattati, se necessario; devono inoltre essere sottoposti a esami periodici per verificare la presenza di infezione da HPV.

Le lesioni precancerose della cervice uterina (neoplasia cervicale intraepiteliale o CIN) vengono gestite, in base alla gravità delle alterazioni, con Pap test più frequenti, spesso con analisi per HPV o con un’ampia biopsia cervicale (detta biopsia conica o procedura di escissione con elettrocauterizzazione ad ansa, o LEEP).