Stupor e coma

Viene effettuato un esame neurologico completo. Questo esame aiuta il medico a determinare:

Il livello di gravità dell’alterazione della coscienza

Eventuali disfunzioni del tronco encefalico

Quale parte dell’encefalo è danneggiata

Quale potrebbe essere la causa

Se la persona è incosciente, il medico cerca di svegliarla parlandole, poi toccandone gli arti, il petto o la schiena. Se questi accorgimenti non funzionano, il medico usa degli stimoli che causano disturbo o dolore, come la pressione sul letto ungueale o un pizzicotto. Se il paziente apre gli occhi o fa una smorfia in presenza di uno stimolo doloroso oppure se lo evita intenzionalmente, la coscienza non è lesa in modo grave. Se è in grado di emettere dei suoni, gli emisferi cerebrali funzionano in una certa misura. Se apre gli occhi, alcune parti del tronco encefalico sono probabilmente funzionanti.

I medici usano talvolta un sistema di classificazione standardizzato, come la scala del coma di Glasgow, per tenere traccia dei cambiamenti nel livello di coscienza di una persona. Questa scala assegna dei punti in base alla risposta a degli stimoli. Vengono valutati il movimento degli occhi, l’eloquio e i movimenti. La scala è una misura oggettiva relativamente affidabile di quanto non reattiva sia una persona.

Una respirazione anormale può fornire indizi sulla parte del cervello che non funziona correttamente.

Il controllo delle reazioni agli stimoli nervosi può aiutare a determinare se alcune parti del cervello e del midollo spinale non funzionano correttamente. In caso di coma, l’uso di stimoli dolorosi può provocare posizioni del corpo insolite. Ad esempio, la testa può essere inclinata indietro con le braccia e le gambe distese (detta rigidità decerebrata). Oppure le braccia possono essere flesse con entrambe le gambe estese (detta rigidità decorticata). Questo esame aiuta a identificare l’area cerebrale che non funziona normalmente.

La peggiore risposta possibile è una flaccidità di tutto il corpo e un’assenza di movimenti in risposta al dolore. Questa condizione può indicare una disfunzione grave del sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale). Tuttavia, se il tono e i movimenti muscolari ritornano, la causa può essere reversibile, come ad esempio un sovradosaggio di sedativi.

Anche i riflessi automatici in parti specifiche del corpo vengono controllati tramite manovre specifiche, come ad esempio colpire le articolazioni con un martelletto per riflessi. Il medico cerca le differenze nella forza dei riflessi in diverse parti del corpo. Queste informazioni talvolta lo aiutano a identificare le aree del cervello che non funzionano normalmente.

Se la mancanza di reattività è dovuta a un disturbo psichiatrico che non altera la coscienza, tutti i riflessi automatici sono normali.

Anche gli occhi offrono indizi importanti sul grado di funzionamento del tronco encefalico e su cosa possa causare l’incoscienza. Il medico esamina la posizione, le dimensioni, la reazione alla luce intensa e la capacità delle pupille di seguire un oggetto in movimento (negli individui vigili e svegli) e l’aspetto della retina. In condizioni normali, le pupille si ingrandiscono (dilatano) quando la luce è soffusa e diventano più piccole (si contraggono) quando viene puntata una luce sugli occhi. Tuttavia, le pupille possono non rispondere normalmente alla luce nei soggetti in coma. La risposta delle pupille alla luce, o l’eventuale assenza di risposta, aiuta il medico a determinare la causa del coma.

Per una valutazione accurata, il medico deve sapere se la persona assume un farmaco per trattare il glaucoma, che può influire sulle dimensioni delle pupille, e in genere deve sapere se le pupille della persona sono normalmente di dimensioni diverse.

Il medico esamina anche l’interno dell’occhio con un oftalmoscopio per cercare segni di aumento della pressione all’interno del cranio.

Se i risultati indicano un aumento della pressione all’interno del cranio, i medici eseguono immediatamente degli esami di diagnostica per immagini per verificare la presenza di gonfiore, di sanguinamento, di un’anomalia strutturale che blocca il flusso di liquido cerebrospinale o di una massa nel cervello (come un tumore, un accumulo di sangue o un ascesso). Se i risultati degli esami di diagnostica per immagini indicano un aumento della pressione, il medico può praticare un piccolo foro nel cranio e inserire un dispositivo in uno degli spazi pieni di liquido (ventricoli) del cervello. Tale dispositivo viene utilizzato per ridurre la pressione e monitorarla durante il trattamento.

La risposta della persona a certe manovre può aiutare i medici a determinare se il tronco encefalico stia funzionando normalmente:

Rotazione della testa e osservazione dei movimenti oculari.

Se la persona non è cosciente, la delicata introduzione di acqua ghiacciata in un orecchio e poi nell’altro e l’osservazione dei movimenti oculari (detto test calorico).

Il test calorico viene effettuato solo se la persona è priva di coscienza e i medici non hanno altro modo di verificare i movimenti oculari. Se la persona è cosciente, l’introduzione di acqua ghiacciata nell’orecchio può causare forti vertigini, nausea e vomito.