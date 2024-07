Alimentazione con sondino

Quando il sondino viene inserito direttamente nello stomaco o nell’intestino tenue, in genere si utilizza una sonda per gastrostomia endoscopica percutanea (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy, PEG).

Prima dell’inserimento di un sondino PEG, al paziente viene somministrato un sedativo e, talvolta, un antidolorifico, generalmente per via endovenosa. Inoltre, è possibile nebulizzare uno spray anestetico sulla parte posteriore della gola per sopprimere il riflesso della tosse e del vomito. Dopodiché, il medico inserisce un endoscopio dalla bocca fino allo stomaco o all’intestino tenue. Sulla punta dell’endoscopio è presente una telecamera che consente al medico di visualizzare l’interno dello stomaco e stabilire dove posizionare il sondino PEG. A questo punto, il medico esegue una piccola incisione nell’addome e inserisce il sondino PEG. Prima della procedura il paziente deve essere a digiuno e l’assunzione di cibo e bevande viene limitata dopo il completamento dell’esame fino al ritorno del riflesso del vomito.

Sonda per alimentazione Immagine

Se non è possibile posizionare un sondino PEG, è possibile eseguire una procedura chirurgica per consentire al medico di inserire il sondino di alimentazione direttamente nello stomaco o nell’intestino tenue. La procedura può essere eseguita in uno dei seguenti modi: