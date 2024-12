Integratori di tiamina

Tutte le forme di carenza di tiamina vengono trattate con integratori di tiamina. che, in genere, vengono somministrati per via orale oppure, se i sintomi sono gravi, per via endovenosa. Poiché la carenza di tiamina spesso è accompagnata dalla carenza di altre vitamine del gruppo B, generalmente vengono somministrati multivitaminici per diverse settimane. I soggetti vengono incoraggiati ad avere un’alimentazione sana e si raccomanda loro di consumare 1-2 volte l’apporto vitaminico giornaliero raccomandato. Non devono consumare alcuna bevanda alcolica.

La sindrome di Wernicke-Korsakoff, un’urgenza medica, viene trattata con dosi elevate di tiamina somministrata per via endovenosa o per iniezione in un muscolo (via intramuscolare) per diversi giorni. Deve essere interrotto il consumo di alcol.

Se i soggetti con possibile carenza di tiamina, in particolare quelli con disturbo da uso di alcol, devono essere alimentati per via endovenosa, ricevono prima integratori di tiamina. Queste soluzioni per via endovenosa contengono glucosio. Poiché la tiamina è necessaria per assimilare (metabolizzare) il glucosio, il glucosio può scatenare o peggiorare i sintomi da carenza di tiamina. La somministrazione di integratori di tiamina può innanzitutto evitare lo sviluppo o il peggioramento della sindrome di Wernicke-Korsakoff.

Con il trattamento, la maggior parte dei soggetti guarisce completamente. In alcuni soggetti affetti da sindrome di Wernicke-Korsakoff, alcuni danni cerebrali sono permanenti. I sintomi del beriberi possono ripresentarsi a distanza di anni da un’apparente guarigione.