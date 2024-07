Abuso di ansiolitici e sedativi

Valutazione medica

In genere il medico pone la diagnosi in base ai farmaci assunti, riferiti dal paziente o da amici. Se non è chiaro il motivo per cui un soggetto appare assonnato o confuso, i medici possono eseguire degli esami per escludere altre possibili cause dei sintomi, come ipoglicemia o un trauma cranico. Nonostante le benzodiazepine e i barbiturici possano essere rilevati mediante alcuni tipi di test di screening tossicologico, il loro rilevamento non significa necessariamente che siano la causa dei sintomi del soggetto. I laboratori della maggior parte degli ospedali non sono in grado di misurare il livello ematico di moltissimi sedativi.