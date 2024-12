Misurazione della pressione arteriosa

Per letture più accurate, quelle utilizzate per diagnosticare l’ipertensione arteriosa piuttosto che solo per un controllo casuale, i medici seguono un protocollo specifico per misurare la pressione arteriosa (vedere Misurazione della pressione arteriosa). La pressione arteriosa viene misurata in posizione seduta dopo 5 minuti di riposo. Il soggetto non deve aver svolto alcuna attività fisica, assunto caffeina o fumato da almeno 30 minuti prima della misurazione. Un valore pari o superiore a 130/80 mmHg è considerato elevato, ma la diagnosi non può essere basata su una singola lettura. Talvolta, perfino ripetute letture di valori molto alti non sono sufficienti per porre la diagnosi, perché, per esempio, le rilevazioni possono variare molto. Se un soggetto ha una lettura iniziale alta, la pressione arteriosa deve essere misurata nuovamente durante la stessa visita e rimisurata due volte in almeno due giorni diversi, per assicurarsi che l’ipertensione persista.

Misurazione della pressione arteriosa (PA) Immagine JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Se il dubbio continua a esistere, si deve ricorrere al monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore. Si tratta di un dispositivo portatile a batterie, legato in vita, connesso a un manicotto di sfigmomanometro, posto sull’avambraccio. Questo dispositivo registra ripetutamente la pressione durante il giorno e la notte per un periodo di 24 o 48 ore. Le letture determinano non solo la presenza di ipertensione, ma anche la sua gravità.

La pseudoipertensione, una pressione arteriosa misurata come alta anche se non lo è, si osserva in soggetti con arterie molto rigide (di norma persone anziane). Si determina quando l’arteria del braccio è troppo rigida per essere compressa dal manicotto per la misurazione e, di conseguenza, la pressione non può essere misurata accuratamente.

L’ipertensione mascherata si verifica quando la pressione arteriosa viene misurata come normale quando invece è alta. L’ipertensione mascherata riguarda fino al 10% dei soggetti affetti da ipertensione. Riconoscere questo tipo di ipertensione può essere impossibile a meno che la pressione arteriosa non venga misurata a casa o qualora si sospetti che una complicanza (come ad esempio insufficienza cardiaca) sia stata causata da ipertensione.

Posta la diagnosi di ipertensione, di solito vengono valutati gli effetti sugli organi bersaglio, specialmente vasi, cuore, occhi, reni e cervello. I medici ricercano anche le cause dell’ipertensione. L’entità e il tipo di indagini praticate per la ricerca del danno all’organo e per l’identificazione dell’ipertensione variano da soggetto a soggetto. In linea generale, la valutazione di routine di qualsiasi paziente con ipertensione prevede l’anamnesi, l’esame obiettivo, l’elettrocardiogramma (ECG), gli esami del sangue (con livello di ematocrito [porzione del volume ematico totale costituito dagli eritrociti], dei livelli di potassio e di sodio, il test per la funzionalità renale) e l’analisi delle urine.

L’esame obiettivo comprende la palpazione della regione addominale corrispondente ai reni per ricercare un’eventuale dolorabilità e il posizionamento di uno stetoscopio sull’addome per rilevare un soffio (suono causato dal sangue che scorre in modo turbolento attraverso un’arteria ristretta) nell’arteria che irrora ciascun rene.

La retina di ciascun occhio viene esaminata con l’oftalmoscopio. Questa è l’unica sede in cui i medici possono direttamente osservare gli effetti dell’ipertensione sulle arteriole. Si ritiene che le modificazioni delle arteriole retiniche siano simili a quelle delle arteriole e degli altri vasi di tutto l’organismo, come nei reni. Valutando la gravità del danno retinico (retinopatia ipertensiva), i medici possono determinare la gravità dell’ipertensione.

Viene impiegato lo stetoscopio per rilevare i toni cardiaci. Un tono cardiaco alterato, definito quarto tono, è una delle prime variazioni cardiache causate dall’ipertensione. Questo tono compare perché l’atrio sinistro deve contrarsi con maggiore forza per riempire il ventricolo sinistro rigido e dilatato, che pompa sangue in tutto l’organismo, tranne che nei polmoni.

L’elettrocardiogramma (ECG) è generalmente eseguito per rilevare eventuali alterazioni cardiache, in particolare l’ispessimento (ipertrofia) del muscolo cardiaco o l’ingrossamento cardiaco. In caso di sospetto ingrossamento, il soggetto può essere sottoposto a ecocardiogramma.

Il danno renale può essere rilevato con gli esami del sangue e delle urine. Gli esami delle urine possono evidenziare precocemente i segni di un danno renale pregresso. La presenza di cellule ematiche e di albumina (la più abbondante proteina presente nel sangue) può indicare tale danno. Solitamente i sintomi del danno renale (tra cui letargia, inappetenza e affaticamento) si sviluppano solo molto più tardi, quando è stata persa gran parte della funzionalità renale.