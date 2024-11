La maggior parte dei casi di ipoglicemia si osserva in soggetti diabetici in terapia con insulina o altri farmaci (in particolare, sulfaniluree come gliburide, glipizide e glimepiride, vedere Trattamento farmacologico del diabete mellito - Farmaci ipoglicemizzanti orali) assunti per ridurre i livelli di glucosio nel sangue. L’ipoglicemia è più frequente quando si cerca di mantenere il più possibile i livelli di glucosio nel sangue vicini alla norma o quando i soggetti che assumono insulina non controllano con adeguata frequenza i livelli di glucosio nel sangue. I soggetti diabetici che limitano l’assunzione di cibo o sviluppano una malattia renale cronica sono maggiormente predisposti all’ipoglicemia. Gli anziani sono più soggetti all’ipoglicemia dovuta a sulfaniluree rispetto ai pazienti più giovani.

Se, dopo la somministrazione di un antidiabetico, un soggetto si nutre di meno o svolge un’attività fisica eccessiva, è possibile che tale farmaco riduca eccessivamente il livello di glucosio nel sangue. I soggetti affetti da diabete di tipo 1 o quelli con diabete di tipo 2 da lunga data (almeno 10 anni) sono particolarmente predisposti all’ipoglicemia in queste situazioni, perché possono non produrre una quantità sufficiente glucagone o di adrenalina per contrastare il basso livello di glucosio nel sangue.

Alcuni farmaci diversi dagli antidiabetici, soprattutto la pentamidina, impiegata nella terapia di una forma di polmonite che compare più frequentemente nell’AIDS, e il chinino, usato per la terapia dei crampi muscolari, possono provocare ipoglicemia.

Un raro tipo di ipoglicemia da farmaci compare talvolta nei soggetti che assumono segretamente insulina o altri farmaci per trattare il diabete a causa di una patologia psicologica, il disturbo fittizio autoimposto (in passato definito sindrome di Münchausen).