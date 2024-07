Interruzione del farmaco

Controllo della febbre

Cure intensive di supporto

I soggetti con sindrome maligna da neurolettici vengono in genere trattati nei reparti di terapia intensiva. Si interrompe la somministrazione del farmaco responsabile e si gestisce la febbre, solitamente bagnando (nebulizzando) e ventilando la pelle o utilizzando speciali coperte di raffreddamento. Alle persone in stato di grave agitazione vengono somministrati sedativi in vena. A causa della gravità di questa patologia, vengono spesso utilizzati altri trattamenti, come il dantrolene (un miorilassante, per ridurre la febbre e il danno muscolare) e la bromocriptina (per migliorare la funzione nervosa).