Vengono solitamente prelevati campioni di sangue e urine e analizzati per cercare i disturbi che si pensa siano la causa del delirio. Ad esempio, le anomalie negli elettroliti e nei livelli di zucchero nel sangue, nonché i disturbi epatici e renali, sono cause comuni di delirio. Il medico effettua quindi degli esami del sangue per misurare gli elettroliti e i livelli di zucchero nel sangue e per esaminare la funzione epatica e renale. Se sospetta un problema di tiroide, vengono effettuati degli esami per valutare il funzionamento della ghiandola tiroidea. Oppure, se ritiene che la causa siano determinati farmaci, può effettuare esami per misurarne i livelli nel sangue. Questi esami possono aiutare a stabilire se i livelli del farmaco siano sufficientemente elevati da avere effetti nocivi e se il paziente ne ha assunto una dose eccessiva.

Possono essere fatte delle colture per ricercare un’infezione. Si può eseguire una radiografia del torace per determinare se la polmonite possa essere la causa del delirio, in particolare negli anziani con la respirazione accelerata, a prescindere dalla presenza di febbre o tosse.

Di solito vengono eseguite una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) dell’encefalo.

A volte viene effettuato un esame che registra l’attività elettrica del cervello (elettroencefalogramma o EEG) per determinare se il delirio è causato da una sindrome convulsiva.

L’elettrocardiogramma (ECG), la pulsossimetria (con un sensore che misura i livelli di ossigeno nel sangue) e una radiografia del torace possono valutare la funzionalità cardiaca e polmonare.

Nelle persone con febbre o cefalea, può essere effettuata una puntura lombare (rachicentesi) per ottenere del liquido cerebrospinale da analizzare. Quest’analisi aiuta il medico a escludere un’infezione o un’emorragia intorno al cervello e al midollo spinale come possibili cause.