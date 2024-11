La spinta d’aria nei polmoni, in presenza di una pressione eccessiva o di un volume eccessivamente elevato, può produrre una sovradistensione dei polmoni e dare luogo a danno polmonare. In alcuni casi ne consegue la rottura degli alveoli (piccole e fragili cavità polmonari), che consente l’accumulo di aria attorno al polmone e il suo conseguente collasso, una patologia definita pneumotorace. Per evitare queste complicanze, l’approccio terapeutico è volto a limitare il volume e la pressione dell’aria erogata dal ventilatore meccanico. D’altra parte, una quantità eccessivamente bassa di pressione e volume potrebbe non essere sufficiente a immettere ed emettere l’aria, provocando un aumento eccessivo dei livelli di anidride carbonica nel sangue e la chiusura delle piccole vie aeree e degli alveoli. Si monitora costantemente e si regola eventualmente la frequenza e la dimensione dei respiri erogati dal ventilatore meccanico e la pressione ventilatoria, al fine di conseguire un delicato equilibrio.

Anche se la maggioranza dei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica necessita di una quantità ulteriore di ossigeno, livelli eccessivamente elevati di ossigeno possono provocare un danno polmonare. Il livello di ossigeno viene monitorato al fine di garantire l’erogazione della quantità corretta.

Un soggetto sottoposto a ventilazione meccanica, soprattutto in caso di intubazione tracheale, può manifestare agitazione psicomotoria, che può essere controllata con sedativi, come propofol, lorazepam e midazolam, oppure con oppioidi, come la morfina e il fentanil. Questi farmaci possono inoltre svolgere un’azione attenuante sui sintomi di respirazione faticosa.

In presenza di intubazione tracheale, i batteri provenienti da naso e bocca possono facilmente penetrare nei polmoni e causare un’infezione seria. Queste infezioni devono essere diagnosticate e trattate il più tempestivamente possibile.

I pazienti sottoposti a ventilazione meccanica non possono mangiare, pertanto, qualora la ventilazione meccanica si protragga per oltre qualche giorno, il supporto nutritivo viene generalmente fornito con somministrazione di integratori liquidi attraverso una sonda posizionata in sede gastrica (alimentazione enterale).