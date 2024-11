Valutazione medica

A volte esami del sangue

La disidratazione può essere spesso diagnosticata in base ai sintomi e ai risultati di un esame medico, ma talvolta i medici richiedono esami del sangue per i soggetti che appaiono gravemente malati o che assumono determinati farmaci oppure presentano determinate patologie. Per i soggetti che necessitano di ulteriori monitoraggi o esami in Pronto soccorso o in un’unità di terapia intensiva, i medici a volte utilizzano l’ecografia o speciali cateteri per valutare la gravità della disidratazione.

Inoltre, la disidratazione causa un aumento del livello di sodio nel sangue. Il motivo risiede nel fatto che sebbene le cause comuni di disidratazione (come ad esempio sudorazione profusa, vomito e diarrea) comportino la perdita di elettroliti (in particolare sodio e potassio), si perde una quantità ancora maggiore di acqua e il sodio diventa pertanto più concentrato nel sangue.