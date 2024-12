Problemi dovuti al confinamento a letto

Le misure per prevenire i problemi correlati al confinamento a letto possono sembrare fastidiose o troppo esigenti, ma sono necessarie per un buon recupero.

Muoversi appena e per quanto possibile può aiutare a prevenire la maggior parte dei problemi, quali la stipsi. I pazienti sono incoraggiati a scendere dal letto non appena possibile. Se i pazienti non sono in grado di alzarsi dal letto devono sedersi, muoversi o fare esercizi a letto. Esercizi di flessione e distensione dei muscoli eseguiti restando a letto possono contribuire a prevenire l’indebolimento muscolare.

Se i pazienti non riescono a muoversi da soli, un fisioterapista o un altro membro del personale muoverà gli arti per loro conto. Gli oggetti di arredamento, come i corrimano, le maniglie in bagno, i sedili del WC sollevati, i letti bassi e la moquette possono facilitare il movimento.

Per i bambini, gli ospedali spesso sono dotati di sale giochi per incoraggiare l’attività ed evitare la noia o la depressione.